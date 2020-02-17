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Магнитотурботрон и залы лечебной физкультуры. Как обновили поликлинику в Солигорске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках реконструкции солигорскую поликлинику № 2 оснастят самым современным медицинским оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Физиотерапевтическое и реабилитационное отделения уже, кстати, начали принимать пациентов.
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Новости Беларуси. В рамках реконструкции солигорскую поликлинику № 2 оснастят самым современным медицинским оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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