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Магнитотурботрон и залы лечебной физкультуры. Как обновили поликлинику в Солигорске

17.02.2020 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В рамках реконструкции солигорскую поликлинику № 2 оснастят самым современным медицинским оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Физиотерапевтическое и реабилитационное отделения уже, кстати, начали принимать пациентов.

Магнитотурботрон и залы лечебной физкультуры. Как обновили поликлинику в Солигорске

Подробности – в видеоматериале Григория Азаренка.

Магнитотурботрон и залы лечебной физкультуры. Как обновили поликлинику в Солигорске

Люди в материале: Григорий Азаренок

 
 
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Новости Беларуси. В рамках реконструкции солигорскую поликлинику № 2 оснастят самым современным медицинским оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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