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Первый в Беларуси крытый лыжный манеж планируют построить в Минске

17.02.2020 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще одна площадка для спорта. Первый в Беларуси крытый манеж для катания на беговых лыжах может появится в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый в Беларуси крытый лыжный манеж планируют построить в Минске

Спортивный объект, возможно, построят за новым зданием Верховного суда на Орловской. Внутри будет лыжная трасса длиной более километра на трех уровнях, спуск для сноуборда высотой более 13 метров и ледовая площадка для катания на коньках. В снежной зоне круглый год температура будет достигать – 4°C. В спорткомплексе также будут кафе, тренажерный зал, раздевалки и пункты проката.

Первый в Беларуси крытый лыжный манеж планируют построить в Минске

Когда объект начнет строиться, пока неизвестно. Сейчас архитекторы занимаются его проектированием.

Первый в Беларуси крытый лыжный манеж планируют построить в Минске

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Еще одна площадка для спорта. Первый в Беларуси крытый манеж для катания на беговых лыжах может появится в Минске, сообщили в программе...
 
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