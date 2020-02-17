ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»

17.02.2020 22:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 17 февраля посетил «БобруйскАгроМаш». Это ведущий производитель прицепной сельхозтехники в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»

В рамках рабочей поездки в Могилевскую область Сергей Румас ознакомился с работой холдинга. На встрече обсудили перспективы развития предприятия на ближайшую пятилетку и расширение линейки сельскохозяйственной техники. Затронули и вопрос экспорта. Так, в планах поставка продукции на рынки Сирии, Сербии и Мадагаскара.

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»

Премьер-министр Беларуси посетил «БобруйскАгроМаш»

Люди в материале: Сергей Румас

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 17 февраля посетил «БобруйскАгроМаш». Это ведущий производитель прицепной сельхозтехники в СНГ, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый в Беларуси крытый лыжный манеж планируют построить в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика