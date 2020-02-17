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Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

17.02.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский электромеханический завод войдет в состав холдинга "Бобруйскагромаш" в 2020 году. Об этом генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич рассказала премьер-министру Сергею Румасу, который посетил предприятие во время рабочего визита в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич

"Уже подписана дорожная карта с Министерством промышленности о выходе ОАО "Технолит Полоцк" из холдинга. На его место придет Брестский электромеханический завод уже в этом году, - рассказала Надежда Лазаревич. - Это необходимо для того, чтобы наше предприятие могло предоставлять всю гамму сельскохозяйственной техники. Сейчас в линейке отсутствуют сеялки. С приходом брестского завода мы планируем это исправить".

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Во время посещения предприятия

Как отметила генеральный директор холдинга, сейчас у брестского завода не самое лучшее финансовое состояние. Однако "Бобруйскагромаш" уже начал прорабатывать пути выхода из сложившейся ситуации и готов заняться стабилизацией и развитием предприятия.

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Сергей Румас во время посещения предприятия

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Сергей Румас во время посещения предприятия

Посещая "Бобруйскагромаш", Сергей Румас ознакомился с производством и моделями сельхозтехники.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" производит более 90 моделей машин сельскохозяйственного и общетехнического назначения. Сейчас в состав холдинга входит ОАО УКХ "Бобруйскагромаш", ОАО "Бобруйсксельмаш", ОАО "Оршаагропроммаш", ОАО "Технолит Полоцк", ОАО "Молодечненский станкостроительный завод" и "НИИСтромавтолиния". На данный момент белорусская техника поставляется в Сербию, Швецию, Китай, Мадагаскар, Анголу. Выстроена дилерская сеть в Узбекистане, наращиваются поставки в Российю, Казахстан, Украину, Литву и другие страны. Планируется расширить поставки техники в ЕС, Африку и Азию.

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Электро-газосварщик Владимир Шиманский

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

На предприятии

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Новая продукция предприятия

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Оператор станков ЧПУ Алеся Михолап

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Электро-газосварщик Андрей Ломовец

В прошлом году по инвестиционному проекту "Модернизация окрасочного, заготовительно-сварочного и механообрабатывающего производств", включенного в Государственную программу развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017-2020 годы, было освоено Br2,3 млн: приобретено современное металлообрабатывающее, сварочное, термическое, подъемно-транспортное и другое оборудование для цехов основного производства. В планах - модернизация производства и освоение новых рынков сбыта.-0-

Брестский электромеханический завод войдет в холдинг "Бобруйскагромаш" в 2020 году

Сергей Румас во время посещения предприятия

 
 
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  Брестский электромеханический завод войдет в состав холдинга "Бобруйскагромаш" в 2020 году. Об этом генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга...
 
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