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Новый скандал? Министерство здравоохранения и МВД сообщили о поставках просроченных медтоваров

17.02.2020 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщает подробности

В рамках реализации  новой стратегии работы специалистами Министерства здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел установлены факты реализации дорогостоящих товаров медицинского назначения с видоизмененной маркировкой о дате изготовления и сроках его годности.



Документы и искаженные сведения о дате изготовления товара и сроке его годности неоднократно были предъявлены представителями аффилированных между собой субъектов (при участии в процедурах государственных закупок) в адрес организатора – ПТРУП «Белмедтехника».


Введение организатора и заказчика в заблуждение привело к признанию участников победителями, заключению контрактов и, как следствие, поставке несоответствующего требованиям аукционных документов медицинского товара в адрес одного из ведущих научно-практических центров страны.

Удалось предотвратить использование товара с истекшими сроками годности, изъять его из оборота для проведения правоохранительными органами необходимых проверочных мероприятий.

МВД дадут правовую оценку действиям всех участников, а Минздрав со своей стороны начал претензионную работу в отношении группы поставщиков.
 
 
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщает подробности
 
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