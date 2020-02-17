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Жириновский ограничил число "рукопожатных"

17.02.2020 21:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в целях профилактики заражения инфекциями готов пожимать руку только президенту страны, премьер-министру и спикеру Госдумы.


Владимир Жириновский (Фото: Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС)


"Президент подаст мне руку, я пожму, премьер-министр, председатель Госдумы, все, остальные не надо подавать руку, я не буду жать, вы что? Заразу мне передаете", - сказал Жириновский на слушаниях в Госдуме в понедельник.

Так он отреагировал на подавшего ему руку замминистра здравоохранения Сергея Краевого.

"Сергей Александрович опоздал немного на наши слушания и подал мне руку. Я сам не подаю. Ждите, когда старший по возрасту и положению, подаст. Понимаете, что это устаревшие привычки? Должны учить миллионы людей прекратить обниматься, целоваться, подавать руку", - сказал Жириновский.

13 февраля лидер ЛДПР вышел на трибуну Думы в белых перчатках. Он также призвал всех начать ходить в перчатках и не протягивать руку в знак приветствия. В конце выступления Жириновский снял перчатки и протер ими трибуну.

Кроме того, в понедельник, 17 февраля, Жириновский в своем телеграм-канале призвал ограничить физические контакты между людьми. В частности, он предложил разрешать сотрудникам пропускать 1-2 рабочих дня без больничного при появлении признаков заболевания. "Ведь гораздо хуже, если он придет и заразит еще десятерых", - подчеркнул парламентарий.

 
 
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в целях профилактики заражения инфекциями готов пожимать руку только президенту страны, премьер-министру и спикеру...
 
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