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Дмитрий Базылев о подготовке к международному турниру по самбо в Минске: «Все настроены»

17.02.2020 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 страны и несколько сотен участников. Минск в ожидании крупного международного турнира по самбо на призы Президента. В 2020 году состязаниям присвоена категория «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Базылев о подготовке к международному турниру по самбо в Минске: «Все настроены»

Это значит, что выше в спортивной иерархии располагаются только чемпионат Европы и мира. Соответственно статусу и гости – к нам едет вся элита этого вида, разве что команда России выставляет не идеальный состав.

Тем не менее, борьба обещает быть жаркой. Мы как страна-организатор в каждой из весовых категорий можем заявить по четыре человека. Поэтому соревновательный опыт получат как признанные авторитеты, так и молодежь. Именно к подрастающему поколению будет особое внимание у тренерского штаба.

Дмитрий Базылев о подготовке к международному турниру по самбо в Минске: «Все настроены»

Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Никаких изменений в настроении не произошло. Все настроены, за исключением нескольких спортсменов, которые травмированы и не будут выступать. Немножко разные для всех задачи, но, тем не менее, спорт другой цели не преследует, кроме как победа. Да, для юношей и молодежи это больше пробный старт. Но, тем не менее, все будут стремиться к победе.

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

Турнир пройдет во Дворце спорта в четверг и пятницу (20 и 21 февраля). По традиции вход на трибуны свободный.

Дмитрий Базылев о подготовке к международному турниру по самбо в Минске: «Все настроены»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 22 страны и несколько сотен участников. Минск в ожидании крупного международного турнира по самбо на призы Президента. В 2020 году состязаниям...
 
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