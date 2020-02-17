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Очередная неудача в КХЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА на своём льду

17.02.2020 23:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» снова потерпело неудачу в чемпионате КХЛ. В гости к «зубрам» приехал действующий обладатель Кубка Гагарина, а также лидер Западной конференции московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очередная неудача в КХЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА на своём льду

Уже в первом периоде «бело-синие» вынуждены были пропустить. Шла 18-я минута стартовой трети, когда Кирилл Капризов открыл счет в матче. Во второй части поединка «армейцы» смогли упрочить свой перевес. Точные броски на счету Кемпе и все того же Капризова. После 40 минут игры «бело-синие» уступали 0:3. В третьем периоде форвард минчан Александр Когалев одну шайбу отыграл. Но последнее слово осталось за гостями – Мамин снова огорчил болельщиков «зубров».

Очередная неудача в КХЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА на своём льду

Команда Крэйга Вудкрофта уступила 1:4.

До завершение регулярного чемпионата «Динамо» осталось провести всего четыре поединка.

Очередная неудача в КХЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА на своём льду

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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» снова потерпело неудачу в чемпионате КХЛ. В гости к «зубрам» приехал действующий обладатель Кубка Гагарина, а также...
 
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