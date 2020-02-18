Госконтроль ответил на жалобы бюджетников о снижении зарплат: нарушений нет

Источник материала: Myfin

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Напомним, с января 2020 действует новая система начисления зарплаты бюджетникам. И по итогам январской зарплаты многим она пришлась не по душе. Выплаты стали существенно меньше, а в некоторых организациях упали на сотни белорусских рублей.

По мнению КГК в бюджетных организациях просто забыли предупредить людей о том, что январская зарплата будет ниже декабрьской.

«Как показал мониторинг КГК, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат – до введения новой системы и начисляемой в новых условиях. В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года. Связано это в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь: в декабре в ряде организаций производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и т.п.» – говорится в сообщении ведомства.

Что касается других организаций, в которых Комитетом госконтроля уже проанализировано начисление заработной платы, то каких-либо нарушений не установлено.



Комитет госконтроля продолжит изучение данного вопроса в ходе проводимых проверок и специально организованных контрольно-аналитических мероприятий. Граждане могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.