|
Госконтроль ответил на жалобы бюджетников о снижении зарплат: нарушений нет
Источник материала: Myfin
Напомним, с января 2020 действует
По мнению КГК в бюджетных организациях просто забыли предупредить людей о том, что январская зарплата будет ниже декабрьской.
«Как показал мониторинг КГК, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат – до введения новой системы и начисляемой в новых условиях. В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года. Связано это в том числе с недостаточной работой нанимателей по разъяснению объективных отклонений по выплатам за декабрь и январь: в декабре в ряде организаций производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и т.п.» – говорится в сообщении ведомства.
Что касается других организаций, в которых Комитетом госконтроля уже проанализировано начисление заработной платы, то каких-либо нарушений не установлено.
Комитет госконтроля продолжит изучение данного вопроса в ходе проводимых проверок и специально организованных контрольно-аналитических мероприятий. Граждане могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет госконтроля изучает ситуацию с начислением заработной платы работникам бюджетных организаций. Мониторинг ведется в областях и Минске, но каких-либо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)