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В Ивановском районе при пожаре погиб хозяин дома

18.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 17.02.2020 по 06-00 18.02.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Столинском, Ивановском, Пружанском и Пинском районах). Погиб 1 человек.

В Ивановском районе при пожаре погиб хозяин дома

17.02.2020 г., 06-43. В г. Столине на ул. Октябрьской произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1967 г.р. Огнем повреждены матрац и постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.

17.02.2020 г., 09-31. В д. Ополь Ивановского района на ул. Мира произошел пожар в кирпичном жилом доме, принадлежавшем гр-ну 1964 г.р. Огнем повреждены пол на площади 1 кв.м, кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и имущество. В огне погиб хозяин дома. Причина пожара устанавливается.

17.02.2020 г., 13-57. В 2 км южнее д. Ворониловичи Пружанского района произошел пожар скирды соломы в прессованных тюках, размерами 7х20 м, принадлежащей ОАО. Огнем уничтожено 80 тонн соломы. Причина пожара устанавливается.

17.02.2020 г., 14-56. В д. Ольманы Столинского района в пер Октябрьском произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1960 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

18.02.2020 г., 01-03. В д. Заборовцы Пинского района на ул. Центральной произошел пожар в жилом блочном доме, принадлежащем пенсионеру 1941 г.р. Огнем повреждены кровля и перекрытие на площади 25 м.кв., имущество в веранде. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  C 06-00 17.02.2020 по 06-00 18.02.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Столинском, Ивановском, Пружанском и Пинском районах). Погиб 1 человек. 17.02.2020...
 
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