Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в большинстве городов страны. Итоги 2019 года.

С каждым кварталом 2019 года в Солигорске покупали всё больше квартир. Как сообщает Realt.by, суммарное число сделок за 12 месяцев превысило прошлогодний уровень на 8%. Самыми востребованными у жителей города оказались 2-комнатные квартиры – с ними заключили около половины всех сделок. «Однушки» покупали реже – 29% случаев. На долю 3-комнатных квартир пришлось только 19% спроса.

Портал Realt.by подготовил обзор ситуации на рынке жилья Солигорска за 2019 год:



-как менялся спрос на квартиры

-какие квартиры покупали чаще

-как изменились цены (общие и м2)



На фоне роста покупательской активности квартиры заметно прибавили в цене.



К концу года квартиры в Солигорске покупали в среднем за 777 $/м2, что сразу на 9% выше, чем годом ранее. Это один из самых высоких результатов среди крупных городов. Даже в Минске темпы роста цен были не такими высокими.



Средние цены на 1-комнатные квартиры по данным реальных сделок в Солигорске варьировались от 22 до 31 тысячи долларов, на 2-комнатные – от 30 до 41 тысячи. За «трёшки» платили в среднем 40-50 тысяч.



Самая дорогая квартира, проданная в городе в IV квартале, была 3-комнатной, площадью 62 м2. Она обошлась покупателю в 67 тысяч долларов.

