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Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в большинстве городов страны. Итоги 2019 года.
18.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 февраля 2020 18:38 2466
Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в большинстве городов страны. Итоги 2019 года.
С каждым кварталом 2019 года в Солигорске покупали всё больше квартир. Как сообщает Realt.by, суммарное число сделок за 12 месяцев превысило прошлогодний уровень на 8%.
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7 февраля 2020 18:38 2466 Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в...
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