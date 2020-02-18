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Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в большинстве городов страны. Итоги 2019 года.

18.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 февраля 2020 18:38 2466

Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в большинстве городов страны. Итоги 2019 года.

Автор: Эдуард Кидяев.

С каждым кварталом 2019 года в Солигорске покупали всё больше квартир. Как сообщает Realt.by, суммарное число сделок за 12 месяцев превысило прошлогодний уровень на 8%.

Самыми востребованными у жителей города оказались 2-комнатные квартиры – с ними заключили около половины всех сделок. «Однушки» покупали реже – 29% случаев. На долю 3-комнатных квартир пришлось только 19% спроса.

Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в большинстве городов страны. Итоги 2019 года.

Портал Realt.by подготовил обзор ситуации на рынке жилья Солигорска за 2019 год:

-как менялся спрос на квартиры
-какие квартиры покупали чаще
-как изменились цены (общие и м2)

На фоне роста покупательской активности квартиры заметно прибавили в цене.

К концу года квартиры в Солигорске покупали в среднем за 777 $/м2, что сразу на 9% выше, чем годом ранее. Это один из самых высоких результатов среди крупных городов. Даже в Минске темпы роста цен были не такими высокими.

Средние цены на 1-комнатные квартиры по данным реальных сделок в Солигорске варьировались от 22 до 31 тысячи долларов, на 2-комнатные – от 30 до 41 тысячи. За «трёшки» платили в среднем 40-50 тысяч.

Самая дорогая квартира, проданная в городе в IV квартале, была 3-комнатной, площадью 62 м2. Она обошлась покупателю в 67 тысяч долларов.

Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в большинстве городов страны. Итоги 2019 года.

По информации портала «Realt.By – Недвижимость».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Минск
 
 
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7 февраля 2020 18:38 2466 Цены на квартиры в Солигорске выросли сильнее, чем в...
 
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