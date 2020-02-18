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Белоруски выступают в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону. Онлайн
Источник материала: Tut.by
После короткой паузы чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце возобновляется с женской индивидуальной гонки на 15 километров.
Нашу команду сегодня представят Ирина Кривко (№ 23), Елена Кручинкина (№ 53), Анна Сола (№ 74) и Ирина Кручинкина (№ 89).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Ханна Оберг (№ 3), Тириль Экхофф (№ 9), Кайса Макарайнен (№ 12), Марте Ройзеланд (№ 18), Лиза Виттоцци (№ 28), Денизе Херрманн (№ 39), Маркета Давидова (№ 49), Паулина Фиалкова (№ 51), Жюстин Бреза (№ 54), Доротея Вирер (№ 57), Ингрид Тандреволд (№ 94).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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После короткой паузы чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце возобновляется с женской индивидуальной гонки на 15 километров.
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