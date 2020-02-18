ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски выступают в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону. Онлайн

18.02.2020 16:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После короткой паузы чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце возобновляется с женской индивидуальной гонки на 15 километров.


Фото: Reuters

Нашу команду сегодня представят Ирина Кривко (№ 23), Елена Кручинкина (№ 53), Анна Сола (№ 74) и Ирина Кручинкина (№ 89).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Ханна Оберг (№ 3), Тириль Экхофф (№ 9), Кайса Макарайнен (№ 12), Марте Ройзеланд (№ 18), Лиза Виттоцци (№ 28), Денизе Херрманн (№ 39), Маркета Давидова (№ 49), Паулина Фиалкова (№ 51), Жюстин Бреза (№ 54), Доротея Вирер (№ 57), Ингрид Тандреволд (№ 94).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После короткой паузы чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце возобновляется с женской индивидуальной гонки на 15 километров.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Валютообменный бизнес уже не такой привлекательный». Какие банки и почему закрывают свои отделения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика