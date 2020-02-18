«Валютообменный бизнес уже не такой привлекательный». Какие банки и почему закрывают свои отделения

Источник материала: Tut.by

В Беларуси стали закрываться отделения банков. Это заметили не только клиенты, которые раньше пользовались их услугами, но и зафиксировал Нацбанк. По данным регулятора, за последние 10 лет количество филиалов банков уменьшилось почти на 250. Банки объясняют такую тенденцию оптимизацией сети отделений из-за невостребованности некоторых. FINANCE.TUT.BY узнал, почему закрываются отделения, куда устраиваются на работу сотрудники, работавшие там, и как теперь можно получить необходимую банковскую услугу на селе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нацбанк: «Банки — коммерческие организации, деятельность которых направлена на извлечение прибыли»

В Нацбанке подтверждают, что за последние годы в стране зафиксировано уменьшение количества подразделений банков.

— По состоянию на 1 января 2020 года в Беларуси действовало 17 филиалов и 3265 структурных подразделений банков, включая центры банковских услуг, расчетно-кассовые центры, обменные пункты и другие, — приводят цифры в Нацбанке. — По сравнению с 1 января 2010 года количество филиалов банков уменьшилось на 247, а структурных подразделений — на 62.

Такие тенденции в Нацбанке во многом связывают с цифровой трансформацией, «которая требует от банков адекватного совершенствования своих бизнес-моделей, организационных структур и операционных процессов».

— При этом внедрение современных технологий, а также активизация на рынке некредитных финансовых организаций повышают доступность финансовых услуг для юридических и физических лиц без необходимости посещения подразделений банков, — подчеркивают в Нацбанке. — В свою очередь, резкое сокращение количества филиалов банков, которые являются обособленными подразделениями, связано главным образом с процессами централизации банковской деятельности.

В Нацбанке также напомнили, что банки в Беларуси — это коммерческие организации, деятельность которых направлена на извлечение прибыли.

— Каждый банк имеет право самостоятельно определять бизнес-модель, в соответствии с которой он функционирует, — заключили в Нацбанке.

Банк: «Валютообменный бизнес с населением становится не таким привлекательным»

Сами же банки сокращение количества отделений называют оптимизацией. И она оправдана рядом факторов. Ведь банк 10 лет назад и банк сегодня — это кардинально разные кредитно-финансовые институты. И они меняются во многом в зависимости от потребностей клиента.

— Одна из главных причин оптимизации — увеличение доли платежей клиентов через сервисы дистанционного банковского обслуживания, — поясняют в Беларусбанке. — К примеру, в январе 2015 года у нас в кассах совершалось 10,5 миллиона операций по приему платежей в ЕРИП, а в декабре 2019-го — всего 2 миллиона операций. То есть за 5 лет количество платежей в кассах отделений банка упало в 5 раз. Через интернет и мобильный банкинг в 2015 году, напротив, операций совершалось меньше — 900 тысяч. А сейчас их проводится около 8,5 миллиона в год. Рост практически в 10 раз. Сегодня примерно 85% нашего банка использует именно онлайн-каналы.

В прошлом году Беларусбанк оптимизировал 10% территориальной сети, то есть закрыл 10-ю часть всех отделений банков.

— Но, несмотря на высокую долю проведения банковских операций онлайн, мы видим, что у белорусского общества сохраняется потребность в офлайновых отделениях. Поэтому наш банк планирует развиваться в комбинированном виде, серьезно наращивая объемы операций в виртуальной форме, — сказали в Беларусбанке.

Подобная ситуация и в других банках. В Белинвестбанке рассказывают, что у них количество активных пользователей каналов дистанционного обслуживания, мобильного приложения и интернет-банкинга, только за последние 2 года увеличилось на 39%.

— Количество физических лиц, использующих дистанционные каналы, растет каждый месяц, как и количество операций, совершаемых в них. За 2019 год дистанционно проведено больше 20 миллионов платежей и свыше 3,5 миллиона переводов, приводят статистику в Белинвестбанке. — Однако мы по-прежнему имеем одну из самых обширных сетей среди банков. Сегодня у нас есть 97 офисов: 6 дирекций, главное операционное управление, 26 центров банковских услуг и 64 удаленных рабочих места. Кроме того, сеть нашего банка включает 511 банкоматов и 216 инфокиосков.





Банк Дабрабыт за последние 10 лет закрыл 34 центра банковских услуг. В организации отмечают, что за последние несколько лет у них активно закрывались и точки обмена валют.

— Стабильность национальной валюты, усилия по дедолларизации экономики делают свое дело: валютообменный бизнес с населением становится не таким привлекательным и по объемам, и по доходности. За два года у нас закрылось 70 касс. А по итогам 2019 года объем совершаемых в кассах операций сократился сразу в 2 раза, — констатируют в банке.

Как рассказывают в банке, из отделений уходят в первую очередь так называемые сервисные операции, например, платежи за коммунальные услуги, мобильную связь, кредиты и прочее.

В банке говорят, что иногда к ним поступают обращения от недовольных тем, что их отделения закрываются.

— Банковская деятельность — это такая же сфера услуг, как и любая другая. Поэтому подобные обращения неизбежны. Всегда остается сегмент клиентов, которые привыкли к определенному укладу в свете разных причин: возраста, места жительства, просто привычек. Мы стараемся отрабатывать такие обращения с клиентами, рассказывать о других возможностях получения услуг, преимуществ онлайн-обслуживания.

То, что клиенты мигрируют «в цифру», констатируют и в БПС-Сбербанке. Поэтому и им некоторые отделения пришлось закрыть. Однако банк открывает и новые. На 1 января 2020 года в банке было 61 подразделение. А вот отдельностоящие кассы банк в последнее время не закрывал.

— В случае, если можно операцию совершить и «в цифре», и в офлайне — почти половина — 42% наших клиентов предпочитают все сделать без посещения офиса, — рассказывают в БПС-Сбербанке. — В 2019 году доля онлайн-депозитов у нас превысила 60%. В 2020-м потребкредитование ушло в цифру еще более основательнее — более 70% таких кредитов оформлено в мобильном и интернет-банке. 99% юрлиц, обслуживающихся в нашем банке, также используют дистанционные банковские сервисы.

В банке говорят, что отделения никто просто так не закрывает. «Оценивается в первую очередь востребованность у населения в тех или иных операциях, перспективы развития на существующих площадях».

А вот Альфа-Банк за последние 10 лет не закрыл ни одного отделения. Во многом из-за того, что он довольно молодой, на белорусском рынке работает с 2009 года.

— Стратегия развития банка всегда была нацелена на то, чтобы у клиента не возникало потребности идти в отделение, чтобы он мог решать повседневные задачи онлайн. Для этого мы изначально не делали широкую сеть отделений, а развивали доставку карт курьером и почтой, разрабатывали систему удаленного открытия и пополнения счетов и вкладов, погашения кредитов через ЕРИП, а также внедряли сервисы перевода с карту на карту.

В январе 2015 года у нас работало 46 отделений, на сегодня у банка открыто 55. Если мы и закрываем какое-то отделение, то для того, чтобы переместить его в более выгодное с точки зрения бизнеса место.

Однако количество касс в отделениях банк все-таки сокращал. Это связано с увеличением доли безналичных платежей, развитием мобильного банка, с помощью которых клиент может перевести деньги, оплатить счет или обменять валюту. На данный момент закрывать отделения или кассы Альфа-Банк не планирует.

Несмотря на то что нам еще далеко до полного отказа от наличных, а часть операций пока нельзя совершить без личного прихода в банк, цифровые технологии в отношении расчетов и прочих финансовых услуг проникают в нашу жизнь все глубже. Поэтому сокращение количества банковских отделений вполне оправданно.

— Сегодня, даже чтобы стать клиентом нашего банка, можно не посещать отделение, — отмечают в Альфа-Банке. — Достаточно скачать мобильный банк, войти через Межбанковскую систему идентификации и, например, оформить карту. В течение 3−5 дней ее доставят почтой в специальном защищенном конверте. Без прихода в отделение можно оформить даже кредит: в мобильном банке достаточно указать все сведения, снять себя на видео, чтобы пройти верификацию. Далее система предложит ознакомиться со всеми документами. Затем банк мгновенно рассматривает заявку, и если она одобрена, то курьер доставит карту в удобное для клиента место.

«За пару часов выгребают все деньги». Какая ситуация с отделениями и банкоматами в регионах?

Отделения банков закрываются не только в столице и областных городах, но и в районных центрах. Переход «в цифру» происходит повсеместно и затрагивает не только Минск. Однако для определенной части людей, особенно для пожилого населения в регионах, банковские услуги по-прежнему ассоциируются с физическим офисом.

В Ассоциации белорусских банков отмечают, что, несмотря на то что количество отделений сокращается, людям, судя по всему, это неудобств не доставляет. К ним по этому поводу не поступило ни одной жалобы.

Председатель ассоциации Александр Кучинский рассказывает, что уменьшение банковских отделений наблюдается в основном в крупных городах. «В малых отделения банков остаются, — говорит Александр Кучинский. — В то же время у нас в ассоциации очень много обращений из регионов, что сокращается количество банкоматов. Есть даже случаи, когда в деревне человеку дают 5 карточек, сажают в автобус и отправляют в город, чтобы он для всех снял деньги. Еще одна проблема — часто в день зарплат за пару часов из двух-трех банкоматов, которые есть в городе, выгребают все деньги. И снять наличку уже просто невозможно

А вот вопрос с банкоматами актуален, особенно для жителей малых городов и сельской местности.

Председатель ассоциации связывает это с тем, что там они все еще востребованы. Кроме того, банк в маленьком городе — это не только то место, куда люди приходят за какими-то услугами, но и даже просто пообщаться.

Если посмотреть на статистику Нацбанка, как изменялось количество банкоматов по стране за последние 10 лет, то с 2015 года каких-то очень сильных колебаний не было. За 2014 год их количество выросло на 274 единицы, в 2015 — еще на 52. В 2016-м банкоматов стало меньше на 28, а в 2017-м — на 18 больше. В 2019-м количество сократилось на 155 штук, а к началу этого года увеличилось на 45. Это значит, что с 2015 года до нынешнего банкоматов по стране стало всего на 68 единиц меньше.

— Конечно, установить банкомат по требованию нескольких человек невозможно, потому что это сложно даже с точки зрения его охраны. Это невыгодно и с точки зрения содержания банкоматов, увеличивать их количество, наверное, не имеет смысла. Но мы понимаем, что социальный аспект здесь присутствует, поэтому вопрос нужно решать. Еще не все готовы перейти на безнал. Определенным решением этой проблемы будет принятие закона «О платежных услугах», потому что он предусматривает возможность снятия наличных в магазинах. Это актуально для сельских населенных пунктов, для малых городов.

В банках говорят, что к вопросам оптимизации сети в регионах относятся особенно внимательно.

— Наша основная задача — это удовлетворить потребности клиентов в банковских услугах, в том числе и проживающих в сельской местности, — говорят в Беларусбанке. — Сегодня более 50% всех отделений банка, включая работу в регионах передвижных касс, приходится на сельскую местность. Кроме того, у жителей сельских регионов теперь есть возможность воспользоваться банковскими услугами по открытию вкладов, оформлению кредитов, операциям с платежными картами более чем в 1000 отделений почтовой связи, а пополнить и закрыть депозит, получить проценты можно во всех отделениях «Белпочты». С начала прошлого года таким образом открыто более 1300 вкладов и совершено около 5,5 миллиона операций по карточкам.





В банке Дабрабыт поясняют, что закрыть отделение банка или оставить определяется не на основании того, в населенном пункте какого масштаба он находится.

— Закрытие точек происходит на основе анализа многих факторов: размера клиентской базы, наличия альтернативных вариантов получения услуг и выполнения обязательств по договорам, наличия устройств самообслуживания, количества точек в том или ином городе, близости других точек, целесообразности размещения с учетом конкурентной среды, потоков клиентов и прогноза развития бизнеса и прочих. Чаще оптимизация количества точек происходит в городах, где у банка есть более одного отделения, — поясняют в организации.

Первоочередная причина, почему закрываются отделения банков, — это отсутствие перспектив дальнейшего развития, наращивания объемов и неэффективная работа точек, поясняют в банке Дабрабыт.

— Но до момента принятия решения о закрытии изучаются все варианты: какие причины такой работы, как можно влиять на ту или иную причину и что в итоге это даст, есть ли возможность преломить тенденцию неэффективного развития в положительное русло, — перечисляют в банке.

Довольно часто банковские точки в областных и других городах не закрываются, а просто перемещаются на новые адреса.

— На изменение локации влияет изменение городского трафика. Отделения банков перемещаются в места с более высоким клиентопотоком, — пояснили в БПС-Сбербанке.

А что с работниками закрытых отделений?

Одно из последствий перехода на цифровые технологии в банковской сфере — сокращение количества рабочих мест. Однако в банках говорят, что их работники по-прежнему востребованы и избытка кадров в этой сфере не наблюдается.

В Белинвестбанке отмечают, что специалистов из банковской сферы охотно берут в другие финансовые организации: лизинговые или страховые компании, валютно-фондовую биржу, другие банки.

— Наниматель более охотно принимает на работу специалиста, который пришел из банковской сферы. Такой кандидат уже обладает профильными знаниями, что позволяет ему более быстро погрузиться в рабочие процессы, — рассказывают в банке. — Но мы по возможности стараемся предложить сотрудникам трудоустройство в других своих структурных подразделениях, потому что это высококвалифицированные специалисты.

То, что сейчас есть потребность в банковских работниках, подтверждает и обилие вакансий на сайтах банков.

— Чаще всего на рынке встречаются вакансии для кассовых работников. Очень востребованы бизнес-аналитики — кредитные, финансовые, а также экономисты со знанием смежных IТ-специальностей, к примеру, экономисты-кибернетики, экономисты-программисты, — перечисляют в банке. — И тут серьезную конкуренцию нам составляют IТ-компании.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Потребность в банковских сотрудниках есть, сказали в Альфа-Банке.

— Наш банк сейчас похож больше на IT-компанию, которой нужны не столько кассиры, сколько разработчики, аналитики и продукт-менеджеры, — поделились в банке.

А вот банк Дабрабыт нуждается именно в кассовых работниках.

— В последнее время очень много мелькает в Сети мнений о том, что такая профессия потихоньку изживает себя в связи с все большим уходом в цифровые каналы. Есть тенденция к открытию «безлюдных» офисов. Но вместе с тем крупные игроки на финансовых рынках ведущих стран вернулись к мысли, что физические отделения в классическом понимании должны существовать, — говорят в банке Дабрабыт. — Есть ряд операций, по которым клиентам удобнее и комфортнее общаться лицом к лицу с работниками банка. Кроме того, многие клиенты предпочитают решать проблемы в подразделениях.

В банке рассказывают, что при принятии решения о закрытии какого-либо отделения рассматриваются все варианты трудоустройства работников внутри организации: возможность перемещения на другую точку, перевода в подразделения головного банка для развития сервисов и услуг, улучшения качества обслуживания. Кстати, как рассказали в банке, опыт работы с реальными клиентами «на сети» — это существенное условие успешного построения карьеры.

— К сожалению, иногда реализовывается и вынужденная мера — сокращение в соответствии с трудовым законодательством, — сказали в банке.

При закрытии отделений в Беларусбанке также стараются не отдавать ценные кадры другим, а оставлять их в своей организации.

БГЭУ: «Сейчас востребованы финансы с информационными технологиями»

То, что банкам все еще нужны кадры и спрос на них не падает, подтвердили и в Белорусском государственном экономическом университете. Там отмечают, что контрольные цифры набора студентов для обучения по специальности «финансы и кредит» не меняются уже около десяти лет.

— Целевой набор устанавливается на специальность, потом поступившие делятся по специализациям. Их всего 9: финансы, банковское дело, налоги и налогообложение, страхование, финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности, фондовый рынок, финансы и контроль в сфере таможенной деятельности, финансовый менеджмент и бухгалтерский учет, анализ и аудит, — перечисляет декан факультета финансов и банковского дела Наталья Лесневская. — Специализация «банковское дело» востребована среди студентов. На бюджетную форму набор закрывается третьим — раньше закрывался первым или вторым, а на платную форму обучения набор закрывается в числе последних. Это происходит в силу того, что «банковское дело» — узкая специализация, а студенты, обучающиеся на платной основе, чаще всего планируют получать универсальное образование.

Единственное, где пошел отток студентов, по словам декана, это на втором высшем образовании. Поэтому набор на специализацию «банковское дело» закрыли.

— Получение второго высшего образования по специализации «банковское дело» уже не так популярно среди студентов. Более востребованы в БГЭУ сейчас специализации, где финансы смежны с информационными технологиями, — отмечает Наталья Лесневская.

Декан говорит, что с распределением молодых специалистов у них не возникает проблем. Банки сами приходят за выпускниками и предлагают им работу.

— Выпускники ФФБД БГЭУ востребованы среди банков. Около 60% выпускников нашего факультета распределяются именно в банковский сектор, — рассказывает Наталья Лесневская. — Банки приходят в университет на поток, где обучаются банкиры, и индивидуально, начиная со второго курса, работают с ними. Студенты проходят 2−3 практики в банке, потом их забирают на работу. То есть нам не приходится просить, чтобы наших выпускников куда-то взяли. Часто со 2−3-го курса ребята уже работают в колл-центрах, знакомятся таким образом с продуктами, которые предлагают банки. И после выпуска они даже не уходят в розничный бизнес, а сразу в отделы, где работают с юридическими и физическими лицами.

По словам декана факультета, перераспределяются студенты редко. То есть на протяжении двух лет отработки подавляющее большинство остается в банковском секторе.