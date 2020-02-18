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Темная сторона переговоров Лукашенко и Сечина
Источник материала: Партизан
Сегодня
Игорь Сечин, фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Если Сечин хороший бизнесмен, то с Лукашенко у него никак не может быть хороших отношений. И вот почему.
Кампания «Роснефть» с 2013 года имеет некоторое отношение к Мозырскому НПЗ. Вернее так, «Роснефть» и «Газпром нефть» на паритетных началах владеют «Славнефтью», которой принадлежит 42,581% акций завода.
Остальной пакет делится так: 42,757% - правительству Беларуси, 12,252% – ООО «МНПЗ плюс», в котором белорусское государство в свое время применило право «золотой акции», взяв под контроль 98,4%.
Игорь Сечин еще в 2013 году публично называл Мозырский НПЗ своим активом. Но что-то пошло не так.
Любой акционер хочет иметь дивиденды от собственности, которой он владеет. Сечин это прекрасно понимает, и сама «Роснефть» гарантировала акционерам выплату в качестве дивидендов как минимум 50% чистой прибыли.
Но на Мозырском НПЗ акционерм остается только облизываться: когда выплачивались дивиденды, все уже просто забыли.
Вот уже несколько лет подряд где-то в марте появляется приблизительно такое сообщение: «На годовом общем собрании акционеров принято решение не выплачивать дивиденды на акции ОАО «Мозырский НПЗ» по итогам деятельности за предыдущий год».
Зачем бизнесмену актив, который не приносит ему никакой прибыли? И в котором ты ни на что не можешь влиять, потому что на другой стороне стола – представители белорусского государства, которые бесконечно голосуют за начало какой-нибудь очередной модернизации и отказ от дивидендов.
Такой актив нужен только с прицелом на его дальнейшую покупку.
Игорь Сечин в свое время открыто заявлял о заинтересованности в покупке государственной доли акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода. «Нам этот актив интересен».
Уже не первый год муссируются слухи о том, что «Роснефть» хочет получить контроль над Мозырским НПЗ. Так, в 2014 году белорусские власти оценили завод в 4 миллиарда долларов.
В качестве одного из условий приватизации Мозырского НПЗ Беларусь предлагала российской компании «Роснефть» увеличить к 2020 году объемы переработки нефти до 20 миллионов тон.
В 2014-м сделка не состоялась. Возможно, сейчас время пришло.
Напомним, что перед визитом к Александру Лукашенко Игорь Сечин 11 февраля встречался с Владимиром Путиным. В официальных сообщениях по итогам этой встречи ни слова не было о Беларуси.
В российских Телеграм-каналах были сообщения в том смысле, что «на встрече с Путиным 11 февраля Сечин четко услышал, что братских поставок в Беларусь не будет до запуска объединения».
Но все-таки Мозырский НПЗ - это тема, достойная обсуждения.
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