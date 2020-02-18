Темная сторона переговоров Лукашенко и Сечина

Если Сечин хороший бизнесмен, то с Лукашенко у него никак не может быть хороших отношений. И вот почему.





Кампания «Роснефть» с 2013 года имеет некоторое отношение к Мозырскому НПЗ. Вернее так, «Роснефть» и «Газпром нефть» на паритетных началах владеют «Славнефтью», которой принадлежит 42,581% акций завода.





Остальной пакет делится так: 42,757% - правительству Беларуси, 12,252% – ООО «МНПЗ плюс», в котором белорусское государство в свое время применило право «золотой акции», взяв под контроль 98,4%.





Игорь Сечин еще в 2013 году публично называл Мозырский НПЗ своим активом. Но что-то пошло не так.





Любой акционер хочет иметь дивиденды от собственности, которой он владеет. Сечин это прекрасно понимает, и сама «Роснефть» гарантировала акционерам выплату в качестве дивидендов как минимум 50% чистой прибыли.





Но на Мозырском НПЗ акционерм остается только облизываться: когда выплачивались дивиденды, все уже просто забыли.





Вот уже несколько лет подряд где-то в марте появляется приблизительно такое сообщение: «На годовом общем собрании акционеров принято решение не выплачивать дивиденды на акции ОАО «Мозырский НПЗ» по итогам деятельности за предыдущий год».





Зачем бизнесмену актив, который не приносит ему никакой прибыли? И в котором ты ни на что не можешь влиять, потому что на другой стороне стола – представители белорусского государства, которые бесконечно голосуют за начало какой-нибудь очередной модернизации и отказ от дивидендов.





Такой актив нужен только с прицелом на его дальнейшую покупку.





Игорь Сечин в свое время открыто заявлял о заинтересованности в покупке государственной доли акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода. «Нам этот актив интересен».





Уже не первый год муссируются слухи о том, что «Роснефть» хочет получить контроль над Мозырским НПЗ. Так, в 2014 году белорусские власти оценили завод в 4 миллиарда долларов.





В качестве одного из условий приватизации Мозырского НПЗ Беларусь предлагала российской компании «Роснефть» увеличить к 2020 году объемы переработки нефти до 20 миллионов тон.





В 2014-м сделка не состоялась. Возможно, сейчас время пришло.





Напомним, что перед визитом к Александру Лукашенко Игорь Сечин 11 февраля встречался с Владимиром Путиным. В официальных сообщениях по итогам этой встречи ни слова не было о Беларуси.





В российских Телеграм-каналах были сообщения в том смысле, что «на встрече с Путиным 11 февраля Сечин четко услышал, что братских поставок в Беларусь не будет до запуска объединения».













Но все-таки Мозырский НПЗ - это тема, достойная обсуждения.