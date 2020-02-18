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Темная сторона переговоров Лукашенко и Сечина

18.02.2020 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня во время встречи с Александром Лукашенко глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что отношения с белорусским президентом у них доверительные и он, Сечин, это очень ценит. Или Сечин очень плохой бизнесмен, или он врет.

Темная сторона переговоров Лукашенко и Сечина
Игорь Сечин, фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Если Сечин хороший бизнесмен, то с Лукашенко у него никак не может быть хороших отношений. И вот почему.

Кампания «Роснефть» с 2013 года имеет некоторое отношение к Мозырскому НПЗ. Вернее так, «Роснефть» и «Газпром нефть» на паритетных началах владеют «Славнефтью», которой принадлежит 42,581% акций завода. 

Остальной пакет делится так: 42,757% - правительству Беларуси, 12,252% – ООО «МНПЗ плюс», в котором белорусское государство в свое время применило право «золотой акции», взяв под контроль 98,4%.

Игорь Сечин еще в 2013 году публично называл Мозырский НПЗ своим активом. Но что-то пошло не так.

Любой акционер хочет иметь дивиденды от собственности, которой он владеет. Сечин это прекрасно понимает, и сама «Роснефть» гарантировала акционерам выплату в качестве дивидендов как минимум 50% чистой прибыли. 

Но на Мозырском НПЗ акционерм остается только облизываться: когда выплачивались дивиденды, все уже просто забыли. 

Вот уже несколько лет подряд где-то в марте появляется приблизительно такое сообщение: «На годовом общем собрании акционеров принято решение не выплачивать дивиденды на акции ОАО «Мозырский НПЗ» по итогам деятельности за предыдущий год».

Зачем бизнесмену актив, который не приносит ему никакой прибыли? И в котором ты ни на что не можешь влиять, потому что на другой стороне стола – представители белорусского государства, которые бесконечно голосуют за начало какой-нибудь очередной модернизации и отказ от дивидендов. 

Такой актив нужен только с прицелом на его дальнейшую покупку. 

Игорь Сечин в свое время открыто заявлял о заинтересованности в покупке государственной доли акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода. «Нам этот актив интересен». 

Уже не первый год муссируются слухи о том, что «Роснефть» хочет получить контроль над Мозырским НПЗ.  Так, в 2014 году белорусские власти оценили завод в 4 миллиарда долларов. 

В качестве одного из условий приватизации Мозырского НПЗ Беларусь предлагала российской компании «Роснефть» увеличить к 2020 году объемы переработки нефти до 20 миллионов тон.

В 2014-м сделка не состоялась. Возможно, сейчас время пришло.

Напомним, что перед визитом к Александру Лукашенко Игорь Сечин 11 февраля встречался с Владимиром Путиным. В официальных сообщениях по итогам этой встречи ни слова не было о Беларуси.  

В российских Телеграм-каналах были сообщения в том смысле, что «на встрече с Путиным 11 февраля Сечин четко услышал, что братских поставок в Беларусь не будет до запуска объединения». 



Но все-таки Мозырский НПЗ - это тема, достойная обсуждения. 
 
 
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Сегодня во время встречи с Александром Лукашенко глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что отношения с белорусским президентом у них доверительные и он, Сечин, это...
 
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