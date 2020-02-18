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На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли девять человек

18.02.2020 17:04 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Прием граждан в Любашевском сельисполкоме 18 февраля провела депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Жолнерчик.

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли девять человек

За непродолжительное время депутатской деятельности она уже во второй раз встречалась со своими избирателями по Ганцевичскому району.

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли девять человек

На прием к народному избраннику  пришли 9 человек.

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли девять человек

Среди них жители деревни Ганцевичи, Любашево, Люсино, Огаревичи, райцентра.
Какие вопросы поднимали жители района на приеме и какова цель визита Людмилы Николаевны к ветерану Великой Отечественной войны Иосифу Курловичу – в печатной версии «СП» за четверг.

На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли девять человек
На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли девять человек

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Прием граждан в Любашевском сельисполкоме 18 февраля провела депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Жолнерчик. За...
 
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