На прием к депутату Людмиле Жолнерчик пришли девять человек

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Прием граждан в Любашевском сельисполкоме 18 февраля провела депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Жолнерчик.





За непродолжительное время депутатской деятельности она уже во второй раз встречалась со своими избирателями по Ганцевичскому району.





На прием к народному избраннику пришли 9 человек.





Среди них жители деревни Ганцевичи, Любашево, Люсино, Огаревичи, райцентра.

Какие вопросы поднимали жители района на приеме и какова цель визита Людмилы Николаевны к ветерану Великой Отечественной войны Иосифу Курловичу – в печатной версии «СП» за четверг.









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