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Удивительно красивое небо и февральская радуга в Бресте
18.02.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Красиво? Вот таким необычным был этот день, 18 февраля 2020 года.
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Двойная радуга 18 февраля в Бресте. Фото: Денис Артемук
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