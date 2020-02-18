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В Солигорском районе мужчина убил знакомого ножом

18.02.2020 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 февраля возле здания фермы, которая находится рядом с деревней Горка Солигорского района, был убит мужчина. 

Как сообщает Следственный комитет, конфликт вспыхнул между двумя местными жителями. 38-летний мужчина ударил ножом противника, после чего 35-летний мужчина убежал на ферму, где работники вызвали ему скорую помощь. Были проведены реанимационные мероприятия, однако потерпевший скончался. 

Подозреваемый скрылся, но через небольшой промежуток времени был задержан милиционерами. У фигуранта изъято орудие преступления. 

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Задержанный ранее был судим за совершение тяжкого преступления. С мужчиной работают следователи, выясняются детали происшествия. 

Месяцем ранее в Щучинском районе был убит мужчина. 

Он погиб от ножевых ранений – здесь подробности

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Новости Беларуси. 17 февраля возле здания фермы, которая находится рядом с деревней Горка Солигорского района, был убит мужчина.  Как сообщает Следственный...
 
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