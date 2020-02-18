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В Солигорском районе мужчина убил знакомого ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 февраля возле здания фермы, которая находится рядом с деревней Горка Солигорского района, был убит мужчина.
Как
Подозреваемый скрылся, но через небольшой промежуток времени был задержан милиционерами. У фигуранта изъято орудие преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Задержанный ранее был судим за совершение тяжкого преступления. С мужчиной работают следователи, выясняются детали происшествия.
Месяцем ранее в Щучинском районе был убит мужчина.
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Новости Беларуси. 17 февраля возле здания фермы, которая находится рядом с деревней Горка Солигорского района, был убит мужчина. Как сообщает Следственный...
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