Синоптики: впервые в истории в Беларуси не было зимы









Климатическая зима — это период со среднесуточными температурами воздуха 0 градусов и ниже. Началом климатической зимы считается устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону понижения, концом — устойчивый переход через 0 градусов в сторону повышения.





tut.by Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета. — Будет ли в этом сезоне климатическая зима, сказать сложно, это понятие привязано к прогнозу погоды, но пока мы ее не ожидаем. — Этой зимой у нас устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону понижения не было, — рссказывает, начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета. — Будет ли в этом сезоне климатическая зима, сказать сложно, это понятие привязано к прогнозу погоды, но пока мы ее не ожидаем.





Обычно климатическая зима в Беларуси начинается в конце ноября — начале декабря. В прошлом сезоне она началась 8 января. Как правило, заканчивается климатическая зима в первой-второй декаде марта, а по югу, юго-западу страны — в конце февраля.





— Сезонов без климатической зимы у нас еще не было. Если две следующие недели будут теплые, то эта зима будет самой теплой за всю историю метеонаблюдений и, возможно, станет единственной, когда климатическая зима не наступила.





Самая теплая зима у нас ранее была в 1989—1990 годах, там средняя минусовая температура оказалась минус 0,1 градуса.





В среднем климатическая зима в Беларуси по югу страны могла быть 60 дней, а по северу и северо-востоку — 90−100 дней. Со временем продолжительность климатической зимы уменьшается.





— В среднем с 1989 по 2019 год климатическая зима сократилась где-то на пять−семь дней по сравнению с нормой. Ожидается, что в будущем зимние температуры будут расти, соответственно климатическая зима будет сокращаться.









Наталья Клевец отмечает: то, что в этом году климатическая зима не наступила, — аномалия.





— Это нетипичные условия для территории нашей страны. Мы видим преимущественно среднесуточные положительные температуры, и это ненормально. И, скорее всего, от этого будет больше отрицательных последствий, чем положительных.





В этом году у нас были частые переходы с положительных температур к отрицательным, и это негативно сказывается, в частности, на долговечности зданий и сооружений.