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Медведь Тристан из Минского зоопарка удивил всех ранним выходом из спячки

18.02.2020 19:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском зоопарке медведь Тристан вышел из зимней спячки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Медведь Тристан из Минского зоопарка удивил всех ранним выходом из спячки

Сейчас ему 20 лет. В спячку косолапый залег в ноябре. Зиму провел спокойно, однако периодически просыпался, выходил на свет, чтобы подкрепиться, и снова в сон. Этим утром Тристан решил окончательно проснуться, чем очень удивил работников зоопарка и посетителей.

Медведь Тристан из Минского зоопарка удивил всех ранним выходом из спячки

Медведь Тристан из Минского зоопарка удивил всех ранним выходом из спячки

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Вообще для медведей характерно просыпаться где-то ближе к марту (март апрель). Если медведь проснется в это время, он будет очень злой, потому что питания нет. А в зоопарке медведь проснулся он обеспечен питанием. То есть ничего страшного в этом нет.

Медведь Тристан из Минского зоопарка удивил всех ранним выходом из спячки

К сожалению, к нашей съемочной группе он так и не захотел выйти – начался дождь. Кстати, год назад косолапый вышел из спячки только в середине весны.

Медведь Тристан из Минского зоопарка удивил всех ранним выходом из спячки

Люди в материале: Оксана Буко

 
 
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Новости Беларуси. В Минском зоопарке медведь Тристан вышел из зимней спячки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас ему 20 лет. В спячку...
 
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