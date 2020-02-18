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Медведь Тристан из Минского зоопарка удивил всех ранним выходом из спячки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском зоопарке медведь Тристан вышел из зимней спячки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас ему 20 лет. В спячку косолапый залег в ноябре. Зиму провел спокойно, однако периодически просыпался, выходил на свет, чтобы подкрепиться, и снова в сон. Этим утром Тристан решил окончательно проснуться, чем очень удивил работников зоопарка и посетителей.
Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
К сожалению, к нашей съемочной группе он так и не захотел выйти – начался дождь. Кстати, год назад косолапый вышел из спячки только в середине весны.
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Новости Беларуси. В Минском зоопарке медведь Тристан вышел из зимней спячки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас ему 20 лет. В спячку...
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