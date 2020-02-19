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Социальные педагоги Брестской области побывали в Центре наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ

19.02.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках учебной программы повышения квалификации работников системы образования при Брестском областном институте развития образования 20 социальных педагогов учреждений образования области ознакомились с работой и возможностями Центра наглядной профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ в Брестском областном ЦГЭиОЗ.

Социальные педагоги Брестской области побывали в Центре наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Педагогам было интересно узнать о формате занятий, режиме работы и принципах составления графика посещений. Они решили посмотреть Центр и пообщаться со специалистами, которые проводят занятия, прежде, чем формировать группы детей для посещения Центра, потому как некоторым из них придется преодолеть расстояние в несколько сотен километров, чтобы добраться до Бреста. Педагоги приняли правильное решение – своими глазами один раз увидеть, чем 100 раз услышать.

Социальные педагоги Брестской области побывали в Центре наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Заведующая отделом общественного здоровья Елена Тищенко ознакомила гостей с работой Центра, его возможностями.

Социальные педагоги Брестской области побывали в Центре наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ

По ее словам, занятия по профилактике наркопотребления отличаются от обычных лекций: информация преподносится простым, не клишированным языком, наглядно и доходчиво. Для специалистов важно, чтобы детям было интересно то, о чем им рассказывают, тогда и знания пойдут на пользу.

Социальные педагоги Брестской области побывали в Центре наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ

С 1 февраля 2019 года Центр посетили более трех с половиной тысяч ребят, основную часть из них составили учащиеся средних школ. По результатам проведенного среди учащихся анкетного опроса, 85% школьников считают стенды Центра достаточно информативными, 51% – довольны качеством компьютерной программы, 71% – убеждены, что занятия по профилактике наркомании повлияют на их выбор в пользу здорового образа жизни и 95% – получили положительные впечатления от работы Центра наглядной профилактики.

Социальные педагоги Брестской области побывали в Центре наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ

По просьбе педагогов был продемонстрирован фильм, рассказывающий о судьбах бывших и нынешних наркопотребителей, а психологи областного ЦГЭиОЗ рассказали о своей программе работы в рамках занятий и в игровой форме провели опрос мнения о Центре.

Заинтересовались гости содержанием информационных стендов. По их мнению, очень реалистично выполнены макеты внутренних органов человека, пораженных воздействием наркотиков, а фотографии последствий их потребления заставили некоторых покинуть комнату. Но зато сразу несколько гостей пожелали протестировать возможности компьютерной программы, моделирующей по фотографии облик наркопотребителя со стажем.

Социальные педагоги Брестской области побывали в Центре наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ

По окончании встречи специалисты областного ЦГЭиОЗ и педагоги обменялись контактными телефонами для организации встречи с ребятами тех школ области, в которых социальными педагогами работают наши гости.

Заведующий отделом общественного здоровья
Брестского областного ЦГЭиОЗ Е.Н. Тищенко

 
Теги: Брест
 
 
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