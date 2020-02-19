Социальные педагоги Брестской области побывали в Центре наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках учебной программы повышения квалификации работников системы образования при Брестском областном институте развития образования 20 социальных педагогов учреждений образования области ознакомились с работой и возможностями Центра наглядной профилактики потребления наркотических средств и психоактивных веществ в Брестском областном ЦГЭиОЗ.





Педагогам было интересно узнать о формате занятий, режиме работы и принципах составления графика посещений. Они решили посмотреть Центр и пообщаться со специалистами, которые проводят занятия, прежде, чем формировать группы детей для посещения Центра, потому как некоторым из них придется преодолеть расстояние в несколько сотен километров, чтобы добраться до Бреста. Педагоги приняли правильное решение – своими глазами один раз увидеть, чем 100 раз услышать.





Заведующая отделом общественного здоровья Елена Тищенко ознакомила гостей с работой Центра, его возможностями.





По ее словам, занятия по профилактике наркопотребления отличаются от обычных лекций: информация преподносится простым, не клишированным языком, наглядно и доходчиво. Для специалистов важно, чтобы детям было интересно то, о чем им рассказывают, тогда и знания пойдут на пользу.





С 1 февраля 2019 года Центр посетили более трех с половиной тысяч ребят, основную часть из них составили учащиеся средних школ. По результатам проведенного среди учащихся анкетного опроса, 85% школьников считают стенды Центра достаточно информативными, 51% – довольны качеством компьютерной программы, 71% – убеждены, что занятия по профилактике наркомании повлияют на их выбор в пользу здорового образа жизни и 95% – получили положительные впечатления от работы Центра наглядной профилактики.





По просьбе педагогов был продемонстрирован фильм, рассказывающий о судьбах бывших и нынешних наркопотребителей, а психологи областного ЦГЭиОЗ рассказали о своей программе работы в рамках занятий и в игровой форме провели опрос мнения о Центре.

Заинтересовались гости содержанием информационных стендов. По их мнению, очень реалистично выполнены макеты внутренних органов человека, пораженных воздействием наркотиков, а фотографии последствий их потребления заставили некоторых покинуть комнату. Но зато сразу несколько гостей пожелали протестировать возможности компьютерной программы, моделирующей по фотографии облик наркопотребителя со стажем.





По окончании встречи специалисты областного ЦГЭиОЗ и педагоги обменялись контактными телефонами для организации встречи с ребятами тех школ области, в которых социальными педагогами работают наши гости.

Заведующий отделом общественного здоровья

Брестского областного ЦГЭиОЗ Е.Н. Тищенко