«Брак - это вообще не о любви». Ответ священнику, который назвал сожительство бесплатной проституцией

Источник материала: Tut.by

Протоиерей РПЦ и председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов высказался о женщинах, которые живут с мужчинами, не вступая в брак. А точнее, назвал их бесплатными проститутками. Как относиться к таким высказываниям и почему женщины не то что «не могут выйти», а просто не хотят замуж — рассуждает колумнистка Наста Захаревич.

«Да сколько можно пользоваться девкой-то?» — возмущенно спросила однажды моя близкая родственница. На тот момент я жила с мужчиной уже года четыре, и за это время дважды отказалась выходить за него замуж. Я не хотела оформлять брак, потому что понимала, что мне это не надо, но в глазах консервативно настроенной родни выглядела несчастной девочкой, которой расчетливо пользуются.



Фото: hsmedia.ru

Идея о том, что все поголовно женщины мечтают выйти замуж как можно скорее, совсем не нова. И уж точно не вчера появилась мысль о том, что внебрачный секс — это что-то очень плохое для женщин и делает нас грязными и недостойными.

Увы, главные поставщики такой информации в обществе — христианские священники. Люди, которые вроде как должны учить любви к ближним, но, как я понимаю, ближние — это только мужчины, а женщинам вместо любви достается ушат помоев и обвинения во всех смертных грехах.

Последним громко высказался протоиерей РПЦ и председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов : «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает».



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Он ссылается на статистику, согласно которой в России якобы на несколько миллионов больше замужних женщин, чем женатых мужчин. И вывод делает однозначный: вот, мол, какие глупые эти женщины: живут вместе с мужчинами и считают себя женами, хоть они на самом деле не более чем временная утеха.

При этом Смирнов игнорирует религиозное многоженство , которое практикуется в некоторых регионах Российской Федерации. Да и в тех случаях, когда мужчина одновременно клянется в любви и верности, говорит «ты моя семья» жене и любовнице, священник имеет претензии почему-то к женщинам. А про однополые пары он наверняка вообще не думал, хоть вполне возможно, что в России больше стабильных женских, а не мужских союзов, и они тоже влияют на общую статистику.

Смирнов убежден, что разница между количеством якобы женатых мужчин и якобы замужних женщин объясняется тем, что женщинам повсеместно лгут. А быть обманутой — признак слабости и, соответственно, повод для презрения. Ну а сам обманщик за успешно провернутую схему получает признание, почет и уважение. Это какая-то теория Дарвина в индивидуальном прочтении: выживет тот, у кого хуже развит эмоциональный интеллект.

Этой ситуации добавляет абсурда тот факт, что священник всерьез считает, будто романтические отношения — это всегда верх мечтаний для женщины. Выйти замуж — главное в жизни, и все остальное (за исключением материнства, пожалуй) просто меркнет на фоне похода в загс. Женщина не может быть инициатором отношений без обязательств, это ведь так противоестественно!



Фото: pinterest.com

«Если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли?» — патетически вопрошает религиозный деятель, и в ответ мне уж очень хочется выдать ему путевку в реальность. Это 21-й век, и женщины могут сами инициировать поход в загс, если у них есть такая потребность. Отсутствие штампа в паспорте может иметь огромное количество причин, как бы ни было грустно любителям мужского превосходства это признавать. Если пара не расписана, это далеко не всегда значит, что женщина ждет предложения, а мужчина не хочет его делать.

И мне не хочется расстраивать священника Смирнова, но нередко во внебрачных отношениях утехой становится именно мужчина. А еще часто случается так, что никто ни для кого не утеха, и двое людей просто живут вместе, потому что они этого хотят. Ну вот нравится людям вместе завтракать, иметь общую собаку, складывать вещи на соседние полки в шкафу и обнимать друг друга во сне.

А брак — он вообще не об этом. Это юридическое соглашение, которое наделяет людей особым статусом в глазах государства и закрепляет за ними определенные права и обязанности. С любовью, привязанностью и бытовыми мелочами, с которыми сталкивается каждая пара, что живет вместе, это связано очень опосредованно.





Но раз уж Смирнов недолюбливает женщин (откуда такие выводы? ну раньше он заявлял , что женщины слабее умом, чем мужчины, и говорил , что мужчины в России слабые из-за женского воспитания), то он любую теорию подведет под то, чтобы нас унизить или в чем-то обвинить. Вот и сравнение совместной жизни и бесплатной проституции — явление того же порядка. Во-первых, он уверен, что сравнение с женщинами, вовлеченными в проституцию , — это оскорбление само по себе. Надо, мол, всем срочно устыдиться и встать на путь истинный, хотя, сюрприз, стыдиться тут нечего. Во-вторых, никак не осуждают тех, кто, по логике священника, нами пользуется.

То есть верить в то, что партнер серьезно относится к вашим отношениям, — это глупость, достойная презрительного осуждения. А обманывать человека, с которым живешь, и создавать иллюзию семьи — это совершенно нормально. Но давайте попробуем догадаться, что скажет Смирнов о женщине, которая решит не доверять мужчине слепо, а при заключении брака будет настаивать на подписании брачного договора, чтобы заранее защитить свои интересы?



Фото: pinterest.com

А догадаться просто: мы будем наблюдать чудесное переобувание в полете и прочитаем новые перлы — в этот раз о меркантильных женщинах, которые не понимают, что такое таинство брака.

Мы, женщины, для Смирнова и для таких, как он, всегда будем в проигрыше. И вряд ли стоит принимать это близко к сердцу и сильно переживать по этому поводу.

Но вот потребовать у человека, который публично высказывает такие суждения, чтобы он контролировал свои порывы, нужно обязательно. Заявления медийных фигур очень отличаются от монологов условного дяди Васи из соседнего подъезда по уровню последствий. И если у такого человека все в порядке со способностью оценивать то, что он говорит, то общественная реакция должна заставить его держать свое особо ценное мнение при себе. Ну а если его суждения настолько абсурдны из-за каких-то необратимых проблем, то его высказывания не должны восприниматься всерьёз и публиковаться в СМИ.

Так что же с вами не так, неуважаемый господин Смирнов? Дурное воспитание, грех гордыни? В любом случае вы, думаю, сами не понимаете, что такое служение Богу. Неохота сказать «я ненавижу женщин», поэтому говорите: «Бог так задумал».

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