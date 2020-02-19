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Скандал в женской школе. В Индии 68 учениц проверили на следы менструации

19.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученицы колледжа в штате Гуджарат на западе Индии пожаловались, что их вывели с урока и заставили показать нижнее белье, чтобы доказать, что у них нет менструации. Директор колледжа отстранена от работы.


Фото: unsplash.com

В понедельник, после акций протеста и резонанса в прессе было принято решение отстранить от работы директрису, начальницу общежития и еще одну сотрудницу колледжа.

Ранее на персонал колледжа подали жалобу в полицию. Их обвиняют в нарушении статей о вымогательстве, нападении с целью нанести ущерб достоинству и угрозах.

Предположительно жалобу подала одна из подвергшихся осмотру девушек.

Запрещенные прокладки

В прошлый четверг 68 учениц колледжа вывели с уроков и отправили в туалет, где каждую из них заставили снять белье для осмотра в присутствии трех сотрудниц колледжа и директрисы.

Это произошло в городе Бхудж; девушки учатся в старших классах женского колледжа Шри Сахаджананд (SSGI), который учредила секта Сваминараян — богатая и консервативная индуистская религиозная группа.

Отец одной из учениц рассказал, что когда он приехал в колледж, его дочь и несколько ее подруг вышли к нему и заплакали. «Они в состоянии шока», — сказал он.

Ученицы, которых досмотрели, живут в общежитии. Большая их часть приехала учиться в колледж издалека.

Девушки говорят, что решение досмотреть учениц было принято после того, как комендант общежития пожаловалась директрисе, что кто-то из девушек нарушает правила колледжа о менструации, которые запрещают женщинам во время месячных входить в храм и на кухню, а также касаться других учащихся.

В столовой девушки во время менструации должны сидеть как можно дальше от других учениц. Правила также обязывают их мыть после себя посуду и сидеть на последнем ряду во время уроков.

 


Фото: BBC GUJARATI

Одна из студенток рассказала Би-би-си, что общежитие ведет журнал, в который девушки должны записываться, когда у них начинаются месячные. За последние два месяца ни одна из студенток не внесла в этот реестр свое имя. Комендант общежития и сотрудницы колледжа «постоянно достают» учениц вопросами о менструации, рассказывала одна из них.

Девушки рассказали журналистам, что все началось с найденной на территории общежития использованной прокладки. Обнаружив ее, комендант пожаловалась директрисе, что студентки с месячными заходят на кухню, подходят к храму и свободно говорят с другими девушками.

Некоторые студентки рассказывали Би-би-си, что их пытаются заставить замолчать и не рассказывать о произошедшем.

Религия и менструация

Случай со студентками получил резонанс в индийской прессе и снова привлек внимание к табу на менструацию в индуизме, из-за которого в Индии страдают миллионы женщин.

В четверг группа старшеклассниц провела акцию протеста в колледже, требуя наказать сотрудников, которые их унизили, а в выходные общежитие посетила делегация Национальной комиссии по правам женщин.

В комиссии призвали расследовать инцидент и назвали поведение сотрудников колледжа «позорной практикой». Она попросила учениц «говорить о своем недовольстве без страха».

Однако не все встали на их сторону. Даршана Долакиа — проректор университета, с которым аффилирован колледж, — обвинила во всем учениц. Она сказала, что те нарушили правила, за что некоторые из девушек извинились. Позже проректор изменила свою позицию и распорядилась создать комиссию для расследования произошедшего.

Это уже не первый случай, когда индийские школьницы подвергаются унижениям из-за месячных. Три года назад на юге страны произошел очень похожий скандал: 70 учениц были раздеты догола после того, как на дверях ванной комнаты в их учебном заведении нашли кровь.

В Индии дискриминация в отношении женщин из-за менструации — очень распространенное явление. Месячные в этой стране остаются табу, а женщины в это время считаются «нечистыми». Их часто не допускают к социальным и религиозным мероприятиям, отказываются впускать в храмы и на кухни.

Все больше образованных женщин в индийских городах пытаются бороться с такой практикой. В последние годы активистки стремились показать, что менструация — это обычная функция организма, а не повод для дискриминации. Но эти попытки далеко не всегда были успешными.

В 2018 году индийский суд вынес важнейшее решение о незаконности запрета для женщин всех возрастов входить в храм в штате Керала. Однако уже через год судьи согласились пересмотреть это решение после массовых протестов.

В этих протестах принимало участие и немало женщин — это признак того, насколько глубоко в обществе укоренена дискриминация из-за месячных.

 
 
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Ученицы колледжа в штате Гуджарат на западе Индии пожаловались, что их вывели с урока и заставили показать нижнее белье, чтобы доказать, что у них нет менструации
 
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