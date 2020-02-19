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Водитель автомобиля передвижного отделения почтовой связи Кирилл Кожемяко: «Мы просто делаем свою работу»

19.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В последние годы рукописные письма в редакцию «МП» приходят не так часто – все больше по электронной почте. А недавно мы получили конверт с душевным, добрым письмом от жителей деревни Красница. В нем староста маленького населенного пункта Федор Панков от имени всех сельчан просил рассказать о водителе автомобиля передвижного отделения почтовой связи Кирилле Кожемяко.

Водитель автомобиля передвижного отделения почтовой связи Кирилл Кожемяко: «Мы просто делаем свою работу»

Журналист «МП» расспросила о работнике Быховского районного узла почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта» его начальника Жанну Ильину, которая отзывалась о парне исключительно с положительной стороны. С Кириллом удалось побеседовать перед выездом на маршрут.

Свой трудовой путь на почте водитель автомобиля Кирилл Кожемяко начал три года назад. Его первый маршрут включал 15 деревень. Тогда молодой парень обслуживал население самостоятельно – и за водителя автомобиля, и за почтальона.

– Уже больше года езжу по другому маршруту, – рассказывает Кирилл, – теперь с начальником передвижного отделения почтовой связи. В мои обязанности входит доставка и сопровождение почты, а оказание услуг связи осуществляет начальник отделения связи.

Смена водителя автомобиля начинается с доставки почты по городу: ОПС Быхов-1, на предприятия и организации, ускоренной почты населению на дом.

Ежедневный маршрут «мотодоставки» включает обслуживание 10 населенных пунктов, среди которых деревни Добужа, Трилесино, Бовки, Малые Бовки, Ухлясть, Ветренка, Кузьковичы, Красница, Малая Красница, Латколония.

Приезда «передвижной почты» в каждом населенном пункте ждут с нетерпением. Оно и понятно, ведь в отдаленных деревушках только благодаря ей можно оформить подписку, совершить платежи, купить товары первой необходимости, получить пенсию.

– Мы просто делаем свою работу, – говорит Кирилл Кожемяко, когда рассказываю ему о благодарных сельчанах. – С людьми общаемся вежливо, стараемся идти навстречу. Ведь в основном наши клиенты – люди пожилого возраста, а значит, кому-то нужно не просто продать товар, но и в дом его отнести.

За доброжелательность, человечность, душевную помощь и благодарят коллектив передвижного отделения почтовой связи жители деревни Красница. А пообщавшись с Кириллом Кожемяко лично, понимаешь, – почему жители каждой деревушки остаются довольны работой «мотодоставки».

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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В последние годы рукописные письма в редакцию «МП» приходят не так часто – все больше по электронной почте. А недавно
 
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