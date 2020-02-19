Роковая роль. Что погубило легенду советского кино актрису Эльзу Леждей?

Источник материала: Аргументы и факты

Эльза Леждей родилась 19 февраля 1933 года в Севастополе и с самого детства мечтала стать актрисой. Мечта ее сбылась. Эльза переехала в Москву, где ее приняли сразу в два театральных училища — Щукинское и Щепкинское. Она выбрала Щепкинское.

Она родилась в семье моряка. Но мечтала не о море — его она видела каждый день. Она грезила о сцене. Будучи человеком дела, уже в 5-м классе пошла «наниматься в актрисы» в местное отделение, занимавшееся гастролями. Её вежливо выслушали, развели руками: вакансий нет — и отправили домой к родителям.

Но вот заветный актерский диплом получен. И карьера Леждей стала стремительно набирать обороты. В 1954 году Эльза сыграла свою дебютную роль в исторической драме Юрия Егорова «Море студёное». Роль была прописана неважно, но Эльза очень старалась. Критики оценили дебют довольно прохладно, но актрису заметили зрители и, главное, режиссеры.

От «революционерки» до «проститутки»

Практически сразу после выхода картины Эльза познакомилась со своим будущим мужем — режиссером Владимиром Наумовым. Как это часто бывает в кино, она стала его музой. В своей знаменитой революционной картине «Павел Корчагин» главную женскую роль Наумов доверил своей супруге. После, также в фильме мужа «Ветер», она сыграла роль проститутки. Критики тогда были в восторге.

В семейном союзе с Владимиром Наумовым у Эльзы Леждей родился сын. Но семейная жизнь двух ярких творческих личностей оказалась недолговечной. На жизненном пути Эльзы появился другой. Но про экс-мужа Эльза не забывала. Причём довольно оригинальным способом. Узнав, что у Наумова разгорается роман с особой, которая — Леждей была уверена — ему не подходила, приступила к действиям. Позвонила Наумову и сообщила: «Я на месте!». Мол, готова вернуться в семью. Наумов тут же отношения свернул и примчался к Эльзе. Убедившись, что та связь разрушена, Эльза вновь с ним попрощалась.

Свою новую любовь актриса встретила во время съемок фильма «Хоккеисты» в 1964 году. Ее партнером по картине оказался кумир миллионов советских женщин Вячеслав Шалевич. Накануне Шалевич пережил тяжелую личную драму, и его сердце было свободно.

Как вспоминал впоследствии сам Шалевич, Эльза очень тонко, бережно отнеслась к его любовной драме. «Постепенно мы присмотрелись друг к другу, и между нами завязался роман, который длился больше двух лет. Правда, поначалу Элла была несвободна, но вскоре освободилась. Какое-то время мы жили вместе», — рассказывал Вячеслав Анатольевич.

До ЗАГСа Эльза с Вячеславом так и не дошли. Расстались. Но и после расставания надолго остались хорошими друзьями, готовыми поддержать друг друга в трудные минуты. Именно Шалевич сохранил для Эльзы роль в фильме «Эскадра уходит на Запад», где они снимались вместе. В ту пору в моду входила заграничная красотка Барбара Брыльска. И режиссёры решили «сменить коней на переправе» — поменять Леждей на Брыльску прямо во время съёмок. Узнав об этом, Шалевич заявил: только попробуйте! Иначе уйду я. Леждей осталась в фильме.

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Любовь спустя 20 лет после встречи

Вторым официальным супругом Эльзы стал также красавец-актер — Всеволод Сафонов. Их первая встреча состоялась ещё в 1957 году. Случилось это на съемках фильма «Шторм». Но тогда они прошли мимо друг друга. Любовные чувства вспыхнули между ними только спустя 20 лет. Сафонов уже успел пережить и всесоюзную народную любовь, и забвение, и злоупотребление алкоголем.

Эльза согласилась на брак с Сафоновым, поставив ему условие — он должен побороть свою пагубную страсть. Он сумел это сделать. Эльза поняла, что если человек готов ради нее меняться, он действительно ее любит. Она вышла за него замуж, и не прогадала. С Сафоновым она не расставалась больше никогда.

«Милиционер в юбке»

В начале 70-х в творческой жизни Эльзы Леждей начался новый период, ставший для нее одновременно и триумфом, и концом карьеры. На экраны вышла первая серия легендарного сериала «Следствие ведут знатоки», в котором Эльза сыграла Кибрит — милиционера в юбке. К 1989 году вышли 22 фильма о приключениях знатоков. Зритель, да и режиссеры больше не могли ее отождествлять с кем-то, кроме сыщика. А ведь когда-то Эльза мечтала о ролях Настасьи Филипповны, Дездемоны. Про Дездемону пришлось забыть. Навсегда.

Зиночку, кстати, и сама актриса воспринимала исключительно как «следока». Существо без пола. Сценаристы несколько раз пытались привнеси в сериал про «Знатоков» любовную линию (тем более, что зрители беспрерывно пытались «поженить» Кибрит то с Каневским, то с Мартынюком). Но Леждей была непреклонна: «Зина — человек дела. Тем и хороша!». Так её Зиночка и осталась «синим чулком». Как только съемки сериала закончились, Эльза осталась без работы. Спустя три года умер муж. Актриса замкнулась. Перестала контактировать с миром. Она, десятилетиями не сходившая с экрана, жила на крохотную пенсию и помощь Гильдии киноактёров. И очень тосковала по мужу. Единственной поддержкой до последних дней жизни для нее был сын Алексей. Своего мужа Эльза пережила на девять лет. 13 июня 2001 года её нашел сын — уже мёртвую. Вскрытие показало — рак лёгких, сердечный приступ. Алексей старался навещать мать каждый день. А тут не успел.