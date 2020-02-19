﻿ Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет

19.02.2020 10:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Египет. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет

19 февраля Александр Лукашенко проведёт в Каире переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудят выполнение договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск в 2019 году. Также планируется рассмотреть вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом.

Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках

Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Абдель Фаттах аль-Сиси

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Египет. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роковая роль. Что погубило легенду советского кино актрису Эльзу Леждей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика