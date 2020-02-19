|
Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Египет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Египет. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 февраля Александр Лукашенко проведёт в Каире переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудят выполнение договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск в 2019 году. Также планируется рассмотреть вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с официальным визитом в Египет. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)