Нацбанк опустил ставку рефинансирования до исторического минимума

Ставка по кредиту овернайт в белорусских рублях уменьшена с 10% до 9,75% годовых, а по депозиту овернайт — с 8% до 7,75% годовых





Это решение, принятое 12 февраля, в тот же день прокомментировал на пресс-конференции глава Нацбанка Павел Каллаур.





Он сообщил, что Нацбанк принял во внимание ряд ключевых факторов, которые в среднесрочном периоде будут способствовать достижению целевого параметра по инфляции, равному 5%. Павел Каллаур считает, что в 2020 году инфляция будет находиться в пределах 5%.





Глава Нацбанка отметил, что в 2019 году потребительские цены выросли на 4,7%, что несколько ниже, чем оценивали в Нацбанке. Базовая инфляция замедлилась до 3,5%, и как считает Павел Каллаур, сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года.





Одним из ключевых факторов, способствующих этому, по мнению Павла Каллаура, являются внешние условия, которые останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси. Он отметил замедление в 2019 году инфляции в России и низкий рост цен в странах Европейского союза.





В связи с этим ФРС и ЕЦБ сохранят низкие процентные ставки, что не приведет к усилению рисков оттока капитала и давления на валюты развивающихся стран, прежде всего, на российский рубль.





Вторым ключевым фактором Павел Каллаур назвал отсутствие проинфляционного давления со стороны белорусской экономики. Он прогнозирует сохранение умеренного потребительского спроса, чему, по его мнению, будет способствовать сбалансированный рост заработных плат на фоне замедления потребительского кредитования.





Глава НБРБ отметил, что в текущем году произойдет увеличение бюджетных расходов, но это не приведет к ускорению инфляционных процессов, так как фискальная политика приобретет нейтральный характер, в то время как в прошлые годы она оказывала сдерживающее влияние на рост цен.





Павел Каллаур также указал на риски, которые могут увеличить инфляционное давление. В частности, это неопределенность и волатильность ситуации на финансовых рынках и в мировой экономике в целом, в том числе в связи с происходящими событиями в Китае.









На внутреннем рынке в качестве рисков Павел Каллаур указал на инфляционные ожидания, а также на возникновение необходимости более интенсивного повышения регулируемых цен. Он не уточнил, что имел в виду, но, возможно, это цены на услуги ЖКХ и автомобильное топливо.





Прогнозировать дальнейшие действия Нацбанка в отношении ставки рефинансирования Павел Каллаур не стал. Очередное заседание правления банка по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая текущего года.