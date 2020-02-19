Иллюзионное шоу "Спящая Красавица"

Источник материала: Ивьевский край

27-28 февраля

г. Гродно, ул. Дзержинского, 1, филиал №1 "Концертный зал" ГУ "Гродненский городской центр культуры". Начало: 19:00.

Грандиозное иллюзионное шоу от финалиста юбилейного сезона шоу "Минута славы" на Первом канале, самого загадочного участника телепроекта "Удиви меня!" не телеканале ТВ-3, специального гостя телепроекта "Tu si que vales" Canale - 5 (Италия) и "Le Pluse Grand Cabaret" France 2 & TV5 Monde (Франция).

Бессмертную историю любви ждет полное "переиздание". "Спящая Красавица" XXI века - незабываемое и оригинальное иллюзионное шоу, в котором великий сюжет Шарля Перро стал лишь отправной точкой в безграничной фантазии создателей проекта.

Завораживающие трюки с людьми, перемещаемыми в пространстве, парящими в воздухе, исчезающими и так же внезапно появляющимися, объединены волшебной историей.

Тонны декораций и специальной аппаратуры, роскошные костюмы, магические спецэффекты и головокружительные трюки, возможные только в сказках, не только покорят любого, но и откроют для вас двери в потрясающий мир иллюзий. А самые бесстрашные зрители даже смогут стать участниками невероятных фокусов и убедиться в реальности происходящего, самостоятельно проверив иллюзионную аппаратуру. Главным в этой программе являются зрелищные трюки, большинство из которых созданы Виктором Шишко и не имеют аналогов в мире.

Вы получите массу ярких, незабываемых впечатлений и сможете убедиться в том, что это шоу просто не позволит Вам сидеть и безучастно наблюдать за происходящим на сцене... Ведь по своему масштабу, красочности и уровню исполнения иллюзионных трюков "Спящая Красавица" по праву может сразиться в борьбе за первенство с лучшими мировыми развлекательными шоу.

Цена билета: 25 рублей.