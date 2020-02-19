На Заславском водохранилище утонул молодой парень









Спасатели днем 18 февраля получили сообщение о тонущем мужчине на Заславском водохранилище возле д.Гонолес Минского района. Звонок поступил в 11.47.





Несмотря на то, что бригада МЧС отправилась на место незамедлительно, спасти 23-летнего парня не удалось. Работниками МЧС его тело выло извлечено из воды.





Обстоятельства происшествия устанавливаются.