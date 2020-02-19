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Менее 4 секунд до «сотни»: представлен «горячий» кроссовер Mercedes-AMG GLE 63 Coupe
Источник материала: Tut.by
Одной из главных премьер Daimler на открывающемся через две недели Женевском автосалоне станет «заряженная» версия кроссовера Mercedes GLE Coupe, прошлым летом сменившего поколение.
В плане дизайна и техники купеобразный «паркетник» с индексом 63 максимально унифицирован со стандартным
В помощь могучему V8 идет система EQ Boost со стартер-генератором, работающей от 48-вольтовой электросистемы. Электромотор развивает 22 л.с. и 250 Нм, ассистируя ДВС при разгоне с места. До 100 км/ч GLE 63 Coupe разгоняется за паспортные 4 секунды, а ограничитель скорость настроен на традиционные 250 км/ч. Версия с литерой S первую «сотню» набирает за 3,8 секунды и способен развить максимальные 280 км/ч.
В трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод 4Matic+ с муфтой подключения передней оси, имеется и задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой. По умолчанию GLE 63 Coupe и GLE 63 S Coupe оснащены пневмоподвеской AMG Ride Control+ с адаптивными амортизаторами, в списке опций есть карбон-керамические тормоза, а из особенностей интерьера — руль с приплюснутым ободом, отделанные кожей наппа сиденья, измененная графика виртуальных приборов и специфический для AMG-моделей декор.
Внешне узнать «разогретый» кроссовер в потоке можно по характерной решетке радиатора с вертикальными прутьями (ее в Mercedes называют Panamericana), иным бамперам, увеличенным воздухозаборникам и квартету выхлопных патрубков. Колесные диски — диаметром 21 или 22 дюйма.
О сроках рыночного дебюта и стоимость GLE 63 Coupe пока ничего неизвестно.
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Одной из главных премьер Daimler на открывающемся через две недели Женевском автосалоне станет «заряженная» версия кроссовера Mercedes GLE Coupe.
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