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Менее 4 секунд до «сотни»: представлен «горячий» кроссовер Mercedes-AMG GLE 63 Coupe

19.02.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одной из главных премьер Daimler на открывающемся через две недели Женевском автосалоне станет «заряженная» версия кроссовера Mercedes GLE Coupe, прошлым летом сменившего поколение.


В плане дизайна и техники купеобразный «паркетник» с индексом 63 максимально унифицирован со стандартным GLE 63, дебютировавшим осенью прошлого года в Лос-Анджелесе. GLE 63 Coupe также положена битурбо-«восьмерка» объемом 4 л, настроенная на отдачу 571 л.с. и 750 Нм крутящего момента у «обычной» версии и 612 л.с. и 850 Нм у модификации GLE 63 S Coupe.


В помощь могучему V8 идет система EQ Boost со стартер-генератором, работающей от 48-вольтовой электросистемы. Электромотор развивает 22 л.с. и 250 Нм, ассистируя ДВС при разгоне с места. До 100 км/ч GLE 63 Coupe разгоняется за паспортные 4 секунды, а ограничитель скорость настроен на традиционные 250 км/ч. Версия с литерой S первую «сотню» набирает за 3,8 секунды и способен развить максимальные 280 км/ч.


В трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод 4Matic+ с муфтой подключения передней оси, имеется и задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой. По умолчанию GLE 63 Coupe и GLE 63 S Coupe оснащены пневмоподвеской AMG Ride Control+ с адаптивными амортизаторами, в списке опций есть карбон-керамические тормоза, а из особенностей интерьера — руль с приплюснутым ободом, отделанные кожей наппа сиденья, измененная графика виртуальных приборов и специфический для AMG-моделей декор.


Внешне узнать «разогретый» кроссовер в потоке можно по характерной решетке радиатора с вертикальными прутьями (ее в Mercedes называют Panamericana), иным бамперам, увеличенным воздухозаборникам и квартету выхлопных патрубков. Колесные диски — диаметром 21 или 22 дюйма.


О сроках рыночного дебюта и стоимость GLE 63 Coupe пока ничего неизвестно.

 
 
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Одной из главных премьер Daimler на открывающемся через две недели Женевском автосалоне станет «заряженная» версия кроссовера Mercedes GLE Coupe.
 
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