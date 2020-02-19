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«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?

19.02.2020 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Тема, которая наиболее активно на сегодняшний день обсуждается в педагогическом сообществе – как известно, на общественное обсуждение Министерство образования подготовило и вынесло на суд педагогической общественности этический кодекс педагога. Почему сегодня встала эта проблема? Насколько она важна, значима, актуальна?

«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?

Оксана Попова, проректор Республиканского института профессионального образования:
Тема, конечно, не нова. Потому что если даже вернуться к очень давней истории, то исходя из слова «этика», как обычай, на который обратил внимание ещё Аристотель – это 4 век до нашей эры. И Марк Квинтилиан – это 1 век, который впервые, наверное, заговорил о том, что нужны некие этические нормы для педагога именно. То на протяжении всего этого времени, конечно, педагогическая общественность различных стран – она обращалась к этому вопросу.

Но стоит отметить, что последние 10 лет этот вопрос наиболее активно развивается и на постсоветском пространстве, и в ближнем зарубежье. Потому что, если взять, например, историю той же системы образования Российской Федерации, то достаточно было ли Российской Федерации, что в 2014 году был введён вот такой этический кодекс? Наверное, недостаточно. То же самое я могу сказать, например, об Украине, где министр образования Гриневич поднимала вопросы необходимости такого кодекса. Но в Украине, насколько мне известно, пока он не принят.

Во многих странах ведь он называется – модельный кодекс, да? Примерные правила, этические нормы. То есть это то, что должно быть внутренним посылом самого педагога и тех людей, которые идут в профессию. На мой взгляд, даже внимание к этой теме сейчас – это некое размораживание темы. Она в умах у нас витает, внутренне мы это принимаем. Но насколько, всё-таки, мы реализуем это в повседневной жизни – наверное, вот в этом заключается вопрос. Поэтому, на мой взгляд, здесь, всё-таки, это не на законодательном уровне мы решим вопрос. Мы решим вопрос нашим внутренним отношением, нашим внутренним обсуждением, нашим внутренним соответствием.

Также эксперты обсудили:

– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом

– к чему привела отмена экзаменов в гимназии

– нужны ли педагогические классы в школах

Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Оксана Попова

 
 
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Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Тема, которая наиболее активно на сегодняшний...
 
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