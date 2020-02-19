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«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?
Источник материала: СТВ
Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Оксана Попова, проректор Республиканского института профессионального образования:
Во многих странах ведь он называется – модельный кодекс, да? Примерные правила, этические нормы. То есть это то, что должно быть внутренним посылом самого педагога и тех людей, которые идут в профессию. На мой взгляд, даже внимание к этой теме сейчас – это некое размораживание темы. Она в умах у нас витает, внутренне мы это принимаем. Но насколько, всё-таки, мы реализуем это в повседневной жизни – наверное, вот в этом заключается вопрос. Поэтому, на мой взгляд, здесь, всё-таки, это не на законодательном уровне мы решим вопрос. Мы решим вопрос нашим внутренним отношением, нашим внутренним обсуждением, нашим внутренним соответствием.
Также эксперты обсудили:
– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом
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Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.
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«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?
Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Тема, которая наиболее активно на сегодняшний...
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