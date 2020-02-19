Помогает ли участие в телешоу преодолеть кризис среднего возраста?

С кризисом среднего возраста многие знакомы не понаслышке. Он проявляется по-разному у людей 40+, но, как правило, если вы впали в уныние, потеряли интерес к жизни, не узнаете человека в зеркале, при этом изменился он не в лучшую сторону, то, скорее всего, вас можно «поздравить».
Реально ли этому противостоять и не терять свежести восприятия, желания быть активным, стремиться познавать мир и открывать для себя его новые стороны?
«АиФ» поговорил с человеком, стремление которого держать руку на пульсе происходящего и быть на передовой различных событий просто поражает. Он живет активной жизнью, в которой места скуке нет. Причем такой вариант разнообразить свою жизнь вполне доступен, можно даже сказать, бюджетен.
Знакомьтесь: Вячеслав ЦЕХАНОВИЧ, предприниматель, в нынешнем году отметит 50-летний юбилей. Увлекается тем, что участвует в различных телешоу.
- Сейчас я уже не такой активный, годы берут свое. На прошлом месте работы меня называли «массовиком-затейником», «негласным председателем профсоюза», - смеется собеседник «АиФ». - А в детстве сорванец был еще тот. Мама Любовь Сергеевна была учительницей начальных классов в Пуховичах, так она рассказывала, что не хотела заходить в учительскую, чтобы не выслушивать, что я опять учудил.
Вместе с тем я рос стеснительным. Когда начинал работать, пришлось набираться опыта выступлений перед большой аудиторией. Вначале были сложности, приходилось чуть ли не наизусть учить текст. Потом прошел обучение, набрался опыта.
Главное - начать
- С чего началась ваша любовь к различного вида состязаниям?
- В первый раз я принял участие в радиоигре, причем отвечал быстрее соперника и правильно, за что полагались сувениры. А первым телепроектом, в котором мы участвовали всей семьей, стала передача «Родителей в школу». Несметное количество раз я принимал участие в телевикторине «Моя Беларусь» и выигрывал. Алгоритм был простой: в эфире задавали вопросы, а телезрители должны были позвонить и назвать правильные ответы. Жена смеется, что из подаренных мне кружек можно напоить роту солдат.
А когда я в первый раз посмотрел программу «Размаўляем па-беларуску», то загорелся идеей принять в ней участие. Сосед и друг с работы поддержали: мы свою команду назвали «Партизаны». В этой программе у нас были и победы, и поражения. Но, главное, у меня вырос интерес к белорусскому языку, сейчас я больше читаю по-белорусски. Дома стали больше разговаривать на роднай мове.
Что касается проекта «На вылет», который сейчас идет по телевизору, то друзья, зная мое увлечение различными играми, спросили: «Как это ты еще не участвуешь в новой телеигре?» А я на тот момент еще не слышал о программе, поэтому посмотрел телевизор, зарегистрировался как участник, прошел отборочный тур, ответил на один вопрос правильно и пошел «на вылет». В следующей игре поначалу не активничал. Подключился, когда оставались 8 человек, - повезло, выиграл суперигру. После этого сагитировал семью: меня поддержали жена и дочь Татьяна. И не зря: дочь выиграла суперигру с первой попытки и получила приз, хотя не хотела идти.
Жена в игре, которую показали по телевизору перед Новым Годом, дошла до финала, но победительницей, увы, не стала. Я в тот день тоже дошел до суперигры, но на вопросы ответить не смог. Лежа на диване, многие подумают: «Затупил!» Но в студии перед камерами, под прессом ответственности, когда времени на размышления нет, испытываешь настоящий стресс. Уверен, что в спокойной обстановке все могло сложиться иначе.
Однако я не расстроился, а стал усиленно готовиться к следующей игре. Смотрел выпуски «Что? Где? Когда?», установил в телефоне приложение игровых интеллектуальных баттлов. И удача улыбнулась мне: я стал первым дважды победителем суперигры в проекте «На вылет»!
Можно заработать
- Что можете посоветовать людям, которые стесняются или боятся, что попасть «в телевизор» очень сложно?
- На передачу «На вылет» попасть легко: надо зарегистрироваться на сайте телеканала и ждать приглашения. Видимо, главное - желание. Лично мне все это интересно, поэтому я стараюсь участвовать во всех шоу.
Вот сейчас готовлю вопросы для программы «Что? Где? Когда?» в Беларуси. Если узнаю о других интересных интеллектуальных проектах, с удовольствием приму участие. Познавать мир никогда не поздно!
- Кстати, есть ли в этом материальная выгода?
- Конечно. Где за 1 час можно заработать 2000 рублей? Кто боится суперигры, может довольствоваться сертификатами на покупки на сумму 600 рублей. Между прочим, вероятность выиграть - 1 к 16. Это гораздо реальнее, чем в лотерее.
- Какие у вас еще есть увлечения, хобби?
- Обычно неделя проходит так: в понедельник - курсы беларускай мовы «Мова Нанова». Во вторник - бильярд с друзьями. В среду - бассейн с женой, дочкой и внучкой. В четверг - баскетбол и баня. Пятницу лучше оставить свободной. В выходные в теплое время года ездим в Пуховичи, а там речка, лес, грибы, велосипед, грядки. Бывает, собирается вся большая родня.
Мне нравится путешествовать по Беларуси. Побывал практически во всех районных центрах.
- Мужчины в возрасте 45+ уязвимы в плане здоровья. Вы уделяете ему время?
- Мне почти полтинник - за здоровьем нужно следить, быть физически активным. В еде я отдаю предпочтение натуральным продуктам, благо есть дом в деревне и возможность есть овощи и фрукты, которые посадили сами. И, конечно, парное молоко не сравнится с магазинным. Также планируем разводить цыплят.
- Семья поддерживает вас или больше терпит такую увлеченность?
- Когда меня показывают по телевизору - вся родня смотрит. После эфира многие звонят, комментируют. А жена и дочь подхватили моё увлечение викториной «На вылет» после того, как я выиграл суперигру.