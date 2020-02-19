Брест украсят около 600 тыс. цветов в этом году

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте к весенне-летнему сезону высадят около 600 тыс. цветов, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отдела градостроительства горисполкома Ольга Борисенко.





Озеленители постараются, чтобы городские клумбы запестрели уже к 9 Мая. В частности, в цветочном оформлении специалисты будут использовать пеларгонии, цинерарии, агератум, бегонии, бархатцы, петунии, декоративную капусту, ирезине, гипоэстес. В первую очередь цветы высадят в центральной части: вдоль улиц Советская, Ленина, Московская, проспекта Машерова, - также в Брестской крепости. В микрорайонах основные работы по цветочному убранству выполнят в мае-июне.

"Плюс прошлой осенью высадили около 30 тыс. кустов роз. Акцент сделали на центр города и автомобильные кольца. Ожидаем, что бутоны распустятся к концу мая. Кроме того, позднее цветение обеспечат хризантемы. В оформлении эти цветы используем с прошлого года", - рассказала Ольга Борисенко.

Озеленению в Бресте уделяют повышенное внимание. Сезон посадки деревьев в городе в этом году начался уже в начале февраля. За это время коммунальники высадили более 4 тыс. саженцев. Всего же в городе появятся более 17 тыс. деревьев, вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Из них около 9 тыс. будут лиственных пород.

"Раньше в основном мы акцент делали на лиственные деревья, сейчас - на хвойные (ели, декоративные сосны, пихту, туи, можжевельник). Все это для того, чтобы каркас города оставался зеленым даже в холодное время года", - пояснила старший инспектор отдела градостроительства. Повышенное внимание уделяется новым микрорайонам, кварталам индивидуальной застройки. Больше деревьев высаживают возле дорог, трасс республиканского значения.

Флора постепенно пополняется и редкими для Бреста растениями. Например, в прошлом году были высажены магнолии, церцисы, катальпы. Прорабатывается возможности приобретения и высадки экзотов в зонах отдыха.