В Беларуси в 2020 году планируют запустить шесть заводов по производству пеллет

Источник материала: Ежедневник





Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

В настоящий момент в стране идет строительство 6 заводов, но лишь 4 из них находятся в 70% готовности, на двух оставшихся поставка оборудования начнется во второй половине марта, сообщает БелТА.

«Мы делаем все, чтобы 1 июня подписать акты ввода в эксплуатацию», - сказал Дрожжа, говоря о заводах в Борисовском, Кличевском, Пружанском и Новогрудском районах.

Что касается производств в Житковичском и Мозырском районах, не позднее 15 марта должна начаться поставка оборудования. «Уже организованы работы в круглосуточном режиме. До 1 июня оборудование будет смонтировано», - отметил министр. Кроме того, в планах Минлесхоза до конца 2021 года построить еще шесть аналогичных производств.

По словам главы Минлесхоза, суммарно заводы будут выпускать порядка 150 тыс. тонн пеллет в год.