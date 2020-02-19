ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Надя, даже не думай!» Египтянин и белоруска встретились, влюбились, а теперь вместе танцуют зумбу

19.02.2020 16:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Десять лет назад египтянин Халед Рамадан встретил белоруску Надежду Сапожникову — в отеле, где он работал аниматором, а она отдыхала с родителями. Сегодня в их семье подрастает дочка Амира. У мужа с женой одна на двоих профессия — инструктор по зумбе. GO.TUT.BY расспросил пару о том, как складывались их отношения, почему Египту семья предпочла Беларусь и отчего мужчины на классах по зумбе у нас все еще в диковинку.


«Даже если эти отношения окажутся ошибкой, я должна ее совершить»

Когда они познакомились, Надежде было 18, а Халеду — 25. Она отдыхала в Египте с родителями, он в том же отеле работал аниматором.

— Сначала Халед мне очень не понравился, — улыбается Надя. — Помню, я его впервые увидела на занятии по водной аэробике: такой громкий, загорелый! Старалась держаться подальше. Когда начали общаться, я про себя говорила: «Надя, даже не думай!» Но вот, завертелось.

Отпуск закончился, и Надя с семьей вернулась в Беларусь. Но с Халедом продолжила общаться — по Skype. Мама и старшая сестра были в курсе, а вот папа долго ничего не знал.


— Мама поначалу отнеслась к нашему общению немного настороженно: доверяла Халеду, видела, что он хороший, но за меня побаивалась. Помню, я ей сказала: «Даже если эти отношения окажутся ошибкой, я должна ее совершить». Однажды мы с мамой только вдвоем слетали в Египет, чтобы я повидалась с Халедом. Она жаловалась: «Чуть с отцом не поссорилась, пока разбиралась с твоей личной жизнью!»

— Зато теперь она меня очень любит, — смеется Халед.

— Когда папа обнаружил, что к чему, был недоволен. У нас случился непростой разговор — но закончилось все тем, что папа сказал: «Главное, чтобы человек был хороший».


— Мои родители поначалу тоже не очень хотели, чтобы я женился на иностранке, — признается египтянин. — Но когда увидели, какая Надя милая и красивая, сразу же передумали. Сейчас, мне кажется, она с ними ближе, чем я! Звонит мне мама и спрашивает: «Как там Надя? Расскажи нам все!»

С разрешения родителей Надя приехала к Халеду — работать аниматором.

— Свежий воздух, солнце — благополучно забеременела, — смущается она. — Рожать дочку вернулась в Беларусь. Халед сумел вырваться с работы в Минск перед предполагаемым рождением Амиры, но беременность затянулась на две недели. Дочка появилась на свет лишь за день до его отлета — муж чудом уговорил врачей, чтобы разрешили увидеть малышку в роддоме, и вернулся домой.


Четыре года пара прожила в Египте. Халед строил карьеру в турбизнесе: из аниматора стал менеджером отеля. А Надя воспитывала ребенка и жила «как отдыхающая» — квартиру снимали через дорогу от гостиницы. В 2015 году, когда из-за крушения самолета А321 Египет «закрыли» для российских туристов, дела у отеля, где работал Халед, совсем разладились. Надя решила воспользоваться моментом и пожить в Беларуси, чтобы мужу было легче.

— В Минске я отдала Амиру в садик, потом захотелось выучиться на тренера… И сказала Халеду: «Давай попробуем здесь?» Не то чтобы он был очень рад — но понимал, что дочке так лучше.

— Иногда я жалуюсь Наде: «Скучаю по солнцу! Давай вернемся!» — кивает египтянин. — Но конкретно нашей семье в Беларуси удобнее. В Египте в школах, по крайней мере, общественных, всерьез не учат ребенка. Педагогам выгодно, чтобы ты соглашался на дополнительные классы. А здесь у детей и спорт, и бассейн — очень много заботы. Плюс Надина семья нам помогает: мы работаем по вечерам, а они присматривают за Амирой. Когда я только ехал в Беларусь, то думал, что здесь, как в других европейских странах, не приняты такие теплые отношения между родителями и взрослыми детьми. Но оказалось не так — и у Амиры как будто две пары родителей.


Фото: instagram.com/nadia_sapozhka.zin

«Был первым мужчиной в Беларуси, который получил сертификат тренера по зумбе»

Семья в Беларуси четвертый год. Амира ходит во второй класс, а Надя и Халид работают в одной сфере — инструкторами по зумбе. Это танцевальная фитнес-программа, которая набирает популярность в Беларуси. Надя увидела одно из таких занятий — и прямо-таки влюбилась:

— Я тогда уже закончила курсы инструкторов, вела силовой и детский фитнес, пилатес. Вроде и нравилось, но не совсем мое. А потом в клубе, где работала, познакомилась с зумбой. Вела занятие Катя Казакова — мы ее сейчас называем нашей «зумба-мамой», — и мне так понравилась энергетика! Я подумала: хочу быть как она!

Заинтересовался и Халед: работа с людьми и танцы — это то, что ему всегда было близко. Около года пара ждала, чтобы попасть на курсы: тогда учителя-профессионалы заезжали в Беларусь редко. Получилось так, что Халед оказался первым мужчиной в Минске, которому выдали сертификат тренера по зумбе.


— В России, в Украине много мужчин-инструкторов, а у нас нет. Возможно, потому, что и на занятия приходят в основном женщины.

Например, сейчас Халед ведет 14 тренировок в неделю в нескольких фитнес-клубах. Притом что некоторые классы у египтянина очень большие — по 20−30 человек, среди всех занимающихся один-два мужчины.

— У белорусов такой стереотип: если ты мужчина, не ходи на фитнес! — смеется Халед. — И тем более на какие-то «танцульки для леди» — а зумбу многие воспринимают именно так. Но это по незнанию: зумба — это сначала спорт, а потом уже танцы и атмосфера. Такое кардио! На моих занятиях клиенты от пота мокрые, словно только что из бассейна.


Во время танца тренеры почти не разговаривают из-за громкой музыки — все движения показывают:

— Машем руками, будто самолет пытаемся посадить, — улыбается Надя. — Из-за этого очень часто можно себя ударить. Я буквально на днях оцарапалась: кровь капает, а я пытаюсь незаметно вытереть руку о майку и продолжаю танцевать.

Из-за такой специфики зумбы нет никаких сложностей с тем, что Халед не очень хорошо говорит по-русски. Все танцевальные движения демонстрируются, а на вопросы учеников после тренировки инструктор отвечает «на смеси русского и английского».


— «Спасибо, молодцы!» — это после тренировки я могу сказать по-русски. И сам подшучиваю над своим акцентом, это снимает напряжение на занятии. Среди белорусов мало кто понимает по-английски — но несколько учеников общаются со мной по-немецки (этот язык я неплохо знаю). А еще некоторые думают, что я итальянец, и обращаются ко мне на итальянском, — удивляется Халед.

Бывает, что муж и жена заглядывают друг к другу на тренировки — и уж точно встречаются на «Пешеходке». Это культурный проект в Верхнем городе, где летом по субботам бывают в том числе и бесплатные занятия по зумбе.

— Около 50−60 человек танцуют, и еще больше людей собирается вокруг: смотрят, но присоединиться не решаются.


Халед и Надя танцуют вместе не только на тренировках — но и дома, когда готовятся к занятиям. Бывает, разучивают разную хореографию на один и тот же трек — стоя спина к спине, чтобы не путать друг друга.

— И Амира с нами, — улыбаются родители. — Она уже сама занимается танцами: подрастает в семье инструктор!

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
GO.TUT.BY расспросил пару о том, как складывались их отношения, почему Египту семья предпочла Беларусь и отчего мужчины на классах по зумбе у нас все еще в диковинку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из-за проблем с алкоголем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика