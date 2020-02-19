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В Москве подают пельмени "Александр Григорич". Пробовали?
Источник материала: Партизан
Пока Александр Лукашенко угощает московских гостей шоколадом «Президент» и водкой «Президент», москвичи угощают всех желающих пельменями «Александр Григорич».
Пользователи соцсетей охотно выкладывают в сеть фото «именного блюда» белорусского президента, и пишут, что особенно прикольно – есть его под взглядом самого Александра Григорьевича. Многие, впрочем, считают, что это не пельмени, а вареники, но не суть.
Рецепт начинки нехитрый, – мятая картошка. Сверху -- жареный лук. Хорошо хоть до мяса не додумались, а то каннибализмом попахивает. Заведение, где такое придумали, находится Москве в Столешниковом переулке. Будет случай – попробуйте.
Кстати, пельмени подаются в эмалированной миске с крышкой, так что можно даже взять с собой белорусский сувенир из российского пельменного бутика.
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Пока Александр Лукашенко угощает московских гостей шоколадом «Президент» и водкой «Президент», москвичи угощают всех желающих пельменями «Александр Григорич».
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