﻿ Обзор рынка облигаций за период 01.02 14.02.2020. 21.by
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Обзор рынка облигаций за период 01.02 14.02.2020

19.02.2020 16:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

За период 01.02 – 14.02.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 262 сделки c облигациями, из них:

  • 122 с государственными облигациями (47% от общего количества);
  • 8 с облигациями Национального банка РБ (3%);
  • 51 с облигациями остальных банков РБ (19%);
  • 81 с корпоративными облигациями (31%).

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 75 5.02 ЮФЛ
ВГДО 257 1000 EUR 4 05.05.2025 20 5.4 ЮФЛ
ВГДО 230 1000 USD 0 04.05.2023 5 8.28 ЮФЛ

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
ООО "ТЕНКинвест" Оп3 1000 USD 8 10.01.2022 21 7.95 ЮФЛ
ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 11 6.15 ЮФЛ
Белорусская железная дорога Оп12 1000 USD 4.7 16.06.2022 9 4.67 ФЛ

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияКол-во сделокСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 8 31.12.2024 19 7.98 ЮЛ
АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 10 31.12.2024 6 9.98 ЮЛ
ЗАО "Банк "Решение" Оп12 1000 BYN 11 30.10.2023 6 10.46 ЮЛ

ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде с огромным отрывом снова возглавляют долларовые ВГДО 265. На второй позиции рейтинга расположились ВГДО 257, номинированные в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.

ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и Белорусская железная дорога соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.

В денежном выражении общий объем сделок составил 427.13 млн.рублей, из них :

  • 335.46 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (79% от объема);
  • 10.62 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);
  • 73.01 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (17%);
  • 8.04 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).

    ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
    ВГДО 230 1000 USD 0 04.05.2023 163.15 8.28 ЮФЛ
    ВГДО 242 1000 USD 6.132 27.04.2020 65 7.42 ЮФЛ
    ВГДО 225 1000 USD 7 04.09.2026 30.79 7.54 ЮФЛ

    ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

    Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
    НП-СЕРВИС ОДО Оп46 1000 BYN 15 20.08.2029 4.34 14.82 ЮФЛ
    Элема ОАО Оп5 200 USD 7.5 30.12.2024 0.87 7.44 ЮФЛ
    ЗАО "Евроопт" Оп6 500 USD 6.2 12.01.2024 0.61 6.15 ЮФЛ

    ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

    Облигация, выпускНоминалВалюта ставка купона %Дата погашенияОбъем сделок, млн.рубСрвз.дох-ть к погашению** по сделкам %Тип клиента***
    БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 01.10.2026 20.17 0 ЮФЛ
    ЗАО "Банк "Решение" Оп12 1000 BYN 11 30.10.2023 12.32 10.46 ЮЛ
    Паритетбанк ОАО Оп15 10000 BYN 8.5 12.08.2020 9.66 11.13 ЮФЛ

    В рассматриваемом периоде наиболее бурная активность наблюдалась в государственном сегменте. Почти половина количества всех сделок и 80% объема в денежном выражении сформировалось за счет деловой активности инвесторов именно в этом сегменте.

    ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 230. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 242 и ВГДО 225, номинированные также в долларах США.

    ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок с большим отрывом возглавили облигации НП-СЕРВИС ОДО, номиналов в белорусских рублях. Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом преимущественно в долларах США.

    ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации БПС-Сбербанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.

    * -без учета сделок РЕПО
    **-среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению
    ***-Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

    Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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