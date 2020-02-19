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Обзор рынка облигаций за период 01.02 14.02.2020
Источник материала: Myfin
За период 01.02 – 14.02.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 262 сделки c облигациями, из них:
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде с огромным отрывом снова возглавляют долларовые ВГДО 265. На второй позиции рейтинга расположились ВГДО 257, номинированные в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ТЕНКинвест". На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и Белорусская железная дорога соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 427.13 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
В рассматриваемом периоде наиболее бурная активность наблюдалась в государственном сегменте. Почти половина количества всех сделок и 80% объема в денежном выражении сформировалось за счет деловой активности инвесторов именно в этом сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 230. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 242 и ВГДО 225, номинированные также в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок с большим отрывом возглавили облигации НП-СЕРВИС ОДО, номиналов в белорусских рублях. Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом преимущественно в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации БПС-Сбербанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.
* -без учета сделок РЕПО
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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