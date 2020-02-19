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Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона

19.02.2020 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Британские полицейские расследуют необычный случай: в центре Лондона за последнюю неделю обнаружили около 30 змей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона

Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона

Первый раз плотно завязанную наволочку с пресмыкающимися нашли у станции Фаррингдон. Когда полиция вскрыла мешок, из него появились 13 королевских питонов.

Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона

Спустя несколько дней на том же месте появилась вторая наволочка. На этот раз неизвестный оставил на улице 16 маисовых полозов. Всех змей поместили в специальный центр.

Наволочки со змеями стали находить в центре Лондона

Полиция предполагает, что таким образом кто-то пытается избавиться от своих домашних питомцев. Ведутся поиски злоумышленника. 

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Новости Великобритании. Британские полицейские расследуют необычный случай: в центре Лондона за последнюю неделю обнаружили около 30 змей, сообщили в программе...
 
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