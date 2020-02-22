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Зацепило: Почему не радует новость об очередных танкерах с нефтью
Источник материала: Партизан
Как и другие сообщения и заявления последних дней.
Если продолжение поставок нефти в Беларусь с помощью танкеров, простите за наивность, это начало большого пути к энергетической независимости от России, то особой радости такая новость не вызывает, пишет
Если же это всего лишь попытка сделать посговорчивей многолетнего донора, то становится грустно вдвойне. Так как это будет означать очередные годы «в молоко». И риск однажды полу-чить желанные цены как у Смоленской области, став ее «углубленной» соседкой.
Не радует и новость о том, что власти включили в список предлагаемых для приватизации в 2020-м предприятий «Горизонт» и «Гомсельмаш». Оба предприятия, а также десятки и сотни их со-братьев, годами высасывали из бюджета деньги, накапливая долги и теряя способность соперничать с конкурентами.
И снова простите за наивность. Возможно так просто совпало, но в приватизационный список они попали именно после того, как Москва решительно отказалась субсидировать белорусскую экономику. В том числе и ее прожорливый госсектор.
Верхом наивности, пожалуй, было бы ответить на инициативу чиновников ввести администра-тивную ответственность за оскорбление учеников встречными предложениями. Например, наконец решить вопрос загруженности документооборотом. Избавить учителей от необходимости сидеть в избирательных комиссиях. Не гонять их в аквапарки и ледовые дворцы, не заставлять выбивать из родителей деньги и подарки.
И напоследок о переживаниях руководителя страны о том, сможем ли мы провести у себя чемпионат Европы по биатлону, «не подведя международников». Интересно, что по этому поводу думают бюджетники, которым сейчас «в ручном режиме» пересчитывают начисленные «с перекосами» зарплаты?
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Как и другие сообщения и заявления последних дней.
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