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Фотофакт: вокзал из колбасы и сала
Источник материала: Партизан
Показали на выставке столбцовской продукции к юбилею района. В Столбцах с самого утра кипит праздник.
В Центре культуры 22 февраля пройдет концерт, где отметят лучших тружеников района. А до его начала гости на тематической выставке могли ознакомиться с историей Столбцовщины и продегустировать местную продукцию.
У стенда Столбцовского мясоконсервного комбината много разных вкусностей. Внимание при-влекает железнодорожный вокзал из сала и сырокопченой колбасы.
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Показали на выставке столбцовской продукции к юбилею района. В Столбцах с самого утра кипит праздник.
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