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Фотофакт: вокзал из колбасы и сала

22.02.2020 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Показали на выставке столбцовской продукции к юбилею района. В Столбцах с самого утра кипит праздник.



В Центре культуры 22 февраля пройдет концерт, где отметят лучших тружеников района. А до его начала гости на тематической выставке могли ознакомиться с историей Столбцовщины и продегустировать местную продукцию.

У стенда Столбцовского мясоконсервного комбината много разных вкусностей. Внимание при-влекает железнодорожный вокзал из сала и сырокопченой колбасы.
 
 
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Показали на выставке столбцовской продукции к юбилею района. В Столбцах с самого утра кипит праздник.
 
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