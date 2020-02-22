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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете на ЧМ. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Программа чемпионат мира в итальянском Антхольце для сборной Беларуси завершится мужской эстафетой.
За нашу команду побегут Антон Смольский, Никита Лобастов, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.
Фавориты заявили следующие четверки:
Норвегия: Кристиансен, Дале, Т. Бё, Й. Бё;
Россия: Гараничев, Елисеев, Поршнев, Логинов;
Германия: Лессер, Хорн, Пайффер, Долль;
Франция: Жаклен, Фуркад, Дестье, Фийон-Майе;
Австрия: Ляйтнер, Эдер, Эберхард, Ландертингер;
Чехия: Шлезингр, Моравец, Штвртецки, Крчмар;
Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон;
Италия: Хофер, Бормолини, Каппелари, Виндиш;
Украина: Прима, Семенов, Ткаленко, Пидручный.
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки. Начало — в 16.45.
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Программа чемпионат мира в итальянском Антхольце для сборной Беларуси завершится мужской эстафетой.
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