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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете на ЧМ. Онлайн

22.02.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа чемпионат мира в итальянском Антхольце для сборной Беларуси завершится мужской эстафетой.


Фото: Дарья Бурякина

За нашу команду побегут Антон Смольский, Никита Лобастов, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.

Фавориты заявили следующие четверки:

Норвегия: Кристиансен, Дале, Т. Бё, Й. Бё;

Россия: Гараничев, Елисеев, Поршнев, Логинов;

Германия: Лессер, Хорн, Пайффер, Долль;

Франция: Жаклен, Фуркад, Дестье, Фийон-Майе;

Австрия: Ляйтнер, Эдер, Эберхард, Ландертингер;

Чехия: Шлезингр, Моравец, Штвртецки, Крчмар;

Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон;

Италия: Хофер, Бормолини, Каппелари, Виндиш;

Украина: Прима, Семенов, Ткаленко, Пидручный.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки. Начало — в 16.45.

 
 
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Программа чемпионат мира в итальянском Антхольце для сборной Беларуси завершится мужской эстафетой.
 
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