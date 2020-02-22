Международный союз биатлонистов прокомментировал обыск у Логинова

Источник материала: Tut.by

Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил с заявлением по поводу обысков у лидера сборной России Александра Логинова. Об этом сообщает Sporbox .



Фото: Reuters

«IBU и Biathlon Integrity Unit осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властям (и о первоначальном ответе российской команды). Любое полицейское расследование должно быть прокомментировано соответствующей службой. Biathlon Integrity Unit, которое является независимым оперативным подразделением в составе IBU, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и будет принимать любые дальнейшие меры, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается, — говорится в заявлении IBU.

Biathlon Integrity Unit — независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом.

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин также прокомментировал ситуацию с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

— Я узнал о происходящем в восемь часов утра из прессы и в данный момент жду информации от итальянской полиции.

— Я пытаюсь найти Сару Фуссек и понять, как она сделала заявление без вашего разрешения…

— Нужно посмотреть, что именно произошло.

— Госпожа Фуссек находится здесь?

— Нет, ее здесь нет.

Ранее стало известно, что заявление в полицию написала антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен.

Напомним, что обыск у Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошел утром. Причиной стала работа Касперовича под аккредитацией другого человека.

Напомним, в 2013 году Александр Логинов был дисквалифицирован за использование ЭПО, а на этом чемпионате мира взял золотую медаль, что вызвало недовольство ряда лидеров сезона.