ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный союз биатлонистов прокомментировал обыск у Логинова

22.02.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил с заявлением по поводу обысков у лидера сборной России Александра Логинова. Об этом сообщает Sporbox.


Фото: Reuters

«IBU и Biathlon Integrity Unit осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властям (и о первоначальном ответе российской команды). Любое полицейское расследование должно быть прокомментировано соответствующей службой. Biathlon Integrity Unit, которое является независимым оперативным подразделением в составе IBU, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и будет принимать любые дальнейшие меры, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается, — говорится в заявлении IBU.

Biathlon Integrity Unit — независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом.

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин также прокомментировал ситуацию с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

— Я узнал о происходящем в восемь часов утра из прессы и в данный момент жду информации от итальянской полиции.

— Я пытаюсь найти Сару Фуссек и понять, как она сделала заявление без вашего разрешения…

— Нужно посмотреть, что именно произошло.

— Госпожа Фуссек находится здесь?

— Нет, ее здесь нет.

Ранее стало известно, что заявление в полицию написала антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен.

Напомним, что обыск у Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошел утром. Причиной стала работа Касперовича под аккредитацией другого человека.

Напомним, в 2013 году Александр Логинов был дисквалифицирован за использование ЭПО, а на этом чемпионате мира взял золотую медаль, что вызвало недовольство ряда лидеров сезона.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил с заявлением по поводу обысков у лидера сборной России Александра Логинова. Об этом сообщает Sporbox.
 
Новости дня
Новости разные
 
Создана маска, способная защитить от коронавируса?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика