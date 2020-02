Из-за травли 9-летний мальчик с дварфизмом хотел убить себя. Но его «спасла» поддержка в соцсетях и Хью Джекман

Источник материала: KYKY

Буллинг – проблема, от которой страдают дети во всех школах мирах. Рассказываем историю, которая случилась в Австралии. Австралийка Яррака Бейлс опубликовала в Facebook видео со своим девятилетним сыном Квейденом (сейчас он недоступен). На нем Квейден плачет из-за травли в школе и просить «дать ему нож», чтобы совершить самоубийство.

Яррака рассказала, что у её сына уже была попытка суицида, она написала: «Вот что делает буллинг. Мы устали бороться с этим каждый чёртов день нашей жизни. Можете, пожалуйста, воспитывать своих детей?».

Видео австралийки посмотрели 16 миллионов раз – люди со всего мира оставляли Квейдену комментарии со словами сочувствия.

В итоге ролик дошел до знаменитостей. Тут надо сказать, что у Квейдена – дварфизм, как и у комика Брэда Уильямса (у людей с дварфизмом нетипично низкий рост – от 81 до 142 сантиметров).

Когда Брэд узнал про случай с Квейденом, он организовал для него сбор средств на GoFundMe – чтобы мальчик смог попасть в Диснейленд. «Давайте покажем Квейдену и остальным, что они достойны хорошего в этом мире», – написал Уильямс.

This makes me sick. I’ve been trying to get in touch with this family. If any of my Austrialian fans know this family. Please tell this wonderful boy that he has me and an army of friends all over the world that support him.

https://t.co/C860H7kfkS — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

UPDATE! I’ve spoken to Quaden’s mother and sent a video message to him. I’m going to be setting up a GoFundMe very soon to bring Quaden and his Mom out on a trip to @Disneyland . Thank you to the fans that made the hookup. Let’s show Quaden how amazing he is! — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Всего за два дня Уильямс смог собрать 200 тысяч долларов пожертвований, хотя изначально ставил цель в 10 тысяч долларов. На собранные деньги Уильямс хочет оплатить семье Бейлсов также жильё и билеты в Диснейленд – перелет им уже предоставили бесплатно. Оставшиеся деньги комик пожертвует в организации, которые занимаются профилактикой буллинга.

А потом пришли супергерои:

А потом в Twitter решили привлечь внимание к проблеме голливудских актеров Хью Джекмана и Криса Хемсворта. Во-первых, потому что оба из Австралии, во-вторых – потому что оба исполняли роли супергероев.

Хью Джекман откликнулся – написал пост, где назвал себя другом Квейден.

Квейдена также поддержала Национальная австралийская лига регби и предложила мальчику вывести команду на следующем матче против «всех звёзд» Новой Зеландии.

Американская баскетбольная команда «Хьюстон Рокетс» тоже поддержала мальчика и пригласила на свою игру.