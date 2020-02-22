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Из-за травли 9-летний мальчик с дварфизмом хотел убить себя. Но его «спасла» поддержка в соцсетях и Хью Джекман
Источник материала: KYKY>
Буллинг – проблема, от которой страдают дети во всех школах мирах. Рассказываем историю, которая случилась в Австралии. Австралийка Яррака Бейлс опубликовала в Facebook видео со своим девятилетним сыном Квейденом (сейчас он недоступен). На нем Квейден плачет из-за травли в школе и просить «дать ему нож», чтобы совершить самоубийство.
Яррака рассказала, что у её сына уже была попытка суицида, она написала: «Вот что делает буллинг. Мы устали бороться с этим каждый чёртов день нашей жизни. Можете, пожалуйста, воспитывать своих детей?».
Видео австралийки посмотрели 16 миллионов раз – люди со всего мира оставляли Квейдену комментарии со словами сочувствия.
В итоге ролик дошел до знаменитостей. Тут надо сказать, что у Квейдена – дварфизм, как и у комика Брэда Уильямса (у людей с дварфизмом нетипично низкий рост – от 81 до 142 сантиметров).
Когда Брэд узнал про случай с Квейденом, он организовал для него сбор средств на GoFundMe – чтобы мальчик смог попасть в Диснейленд. «Давайте покажем Квейдену и остальным, что они достойны хорошего в этом мире», – написал Уильямс.
Всего за два дня Уильямс смог собрать 200 тысяч долларов пожертвований, хотя изначально ставил цель в 10 тысяч долларов. На собранные деньги Уильямс хочет оплатить семье Бейлсов также жильё и билеты в Диснейленд – перелет им уже предоставили бесплатно. Оставшиеся деньги комик пожертвует в организации, которые занимаются профилактикой буллинга.
А потом пришли супергерои:
А потом в Twitter решили привлечь внимание к проблеме голливудских актеров Хью Джекмана и Криса Хемсворта. Во-первых, потому что оба из Австралии, во-вторых – потому что оба исполняли роли супергероев.
Хью Джекман откликнулся – написал пост, где назвал себя другом Квейден.
Хью Джекман откликнулся – написал пост: «Квейден, ты сильнее, чем ты думаешь, друг. И, несмотря ни на что, я твой друг. Давайте будем добрее относиться к друг другу. Буллинг — это ненормально. Точка. Жизнь и так достаточно тяжела. Давайте просто запомним, что каждый человек сражается в своей битве. Давайте просто будем добрее».
Квейдена также поддержала Национальная австралийская лига регби и предложила мальчику вывести команду на следующем матче против «всех звёзд» Новой Зеландии.
Американская баскетбольная команда «Хьюстон Рокетс» тоже поддержала мальчика и пригласила на свою игру.
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