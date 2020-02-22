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В Беларуси усилили эпидемиологический контроль из-за коронавируса

22.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь, чтобы не допустить распространение коронавируса, принимает дополнительные меры безопасности. Граждан Китая, которые возвращаются с каникул в вузы страны, отправляют в двухнедельный карантин. Причем без отрыва от обучения. Подробности узнавал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Кругом лес и ни одного населенного пункта. До Минска 20 километров. Забор и круглосуточный пост охраны на входе. Раньше в «Загорье» поправляли здоровье жители страны, сейчас здесь на карантине китайские студенты, которые после каникул вернулись в Беларусь. Две недели под наблюдением врачей для них – обязательный режим, но и обучение никто не отменял.

«Они общаются через интернет. Там есть сайт экономики. 01.30 для китайцев это сложно, потому что мы плохо понимаем русский язык», – рассказала студентка II курса экономического факультета Белгосуниверситета Вэнь Хуань.

Вэнь Хуань – студентка экономического факультета Белорусского госуниверситета. Под карантин не попала, потому что на Родину не уезжала, но в подробностях показывает, как дистанционно обучаются ее китайские друзья. На сайте университета выложены конспекты лекций и задания, которые нужно выполнить. В помощь – словарь. И преподаватель всегда на связи.

«Общаются они в основном с преподавателями по электронной почте. В университете принята рейтинговая система, и студент, находясь в Китае или в Беларуси, должен выполнять задания. Иначе он получит низкий рейтинг и в итоге у него будут проблемы с сессией», – отметила декан экономического факультета Белгосуниверситета Анна Королева.

Пока одни на карантине поглощают знания, другие закупаются масками. Минские провизоры на форумах и в соцсетях постят фото. Например, чек на 180 долларов. Китаец купил 500 штук повязок. Но и это оказалось – цветочки. Чек на 1100 долларов. Покупатель – тоже гражданин КНР. Приобрел уже несколько коробок масок, чтобы отправить домой, родственникам. Такое средство защиты в провинциях Китая оказалось в дефиците.

вирус

Инструкция по выживанию
В окружении вирусов

«Да, я знаю о таких случаях. Но сам так не делаю. Мне не нужно отсылать маски родственникам в Китай. В нашем городе местные власти раздают эти повязки бесплатно», – сказал студент II курса экономического факультета Белгосуниверситета Цуй Цинцзю.

В Беларуси дефицита повязок нет. Шьют отечественные предприятия, также закупили партию импортных. На всякий случай. А карантинные мероприятия применяют не только к гражданам Китая, а ко всем, кто приехал из этой страны.

«Медицинским наблюдением охвачено более 1 100 как наших граждан, так и граждан других государств, которые посещали Китай и вернулись к нам. Сегодня 468 из них уже закончили медицинское наблюдение – прошло более двух недель. Остальные находятся дальше под наблюдением медицинской службы», – отметил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

На границе – усиленный контроль. В секторах прилета – тепловизоры, которые измеряют температуру человека на расстоянии. При подозрении на заболевание делают экспресс-тестирование. И такие меры не только в аэропортах.
  
Медики уже сделали полторы тысячи тестов на коронавирус. Причем специальные лаборатории работают круглосуточно, чтобы не затягивать с результатами. Такие меры дают свой эффект: случаев коронавирусной инфекции в Беларуси пока не фиксировали.

Ранее сообщалось, что еще 10 случаев заражения коронавирусом выявили в Иране.



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Теги: Минск
 
 
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Граждан Китая, которые возвращаются с каникул в вузы страны, отправляют в двухнедельный карантин.
 
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