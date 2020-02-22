Сергей Чалый: Шантаж Лукашенко сработал

belsat.eu заявил белорус-ский экономист Сергей Чалый. Об этом в комментариизаявил белорус-ский экономист





«Выглядит как вполне компромиссный вариант. Речь не идет о компенсации нефтяного маневра в целом. Речь идет о компенсации убытков этого года. Не компенсации прошлого года. Не этого года до 2018-го. Речь идет только про этот год. И это не самая веская величина», – отметил экс-перт.





По словам экономиста, предложение российского президента Минску – это довольно символи-ческий шаг. Сергей Чалый полагает, что такая компенсация могла стать ответом на угрозу со стороны Александра Лукашенко забирать нефть, которая идет транзитом через Беларусь.





«В этом случае можно сказать, что шантаж сработал. Наверное, с этим ездил Сечин», – добавил экономист.





Собеседник подчеркнул, что в нефтяном споре правда на белорусской стороне. По его словам, конфликт мог решиться еще в декабре 2018 года, «если бы Лукашенко не взорвал ситуацию на саммите в Питере, потребовав всего и сразу».





«На фоне похороненной интеграции и дорожных карт никто не хочет дальнейшего ухудшения. И предложение по сохранению условий прошлого года прошло относительно газа. Почему не может пройти относительно нефти?» – отметил Сергей Чалый.

Чистая политика

В свою очередь российский эксперт по вопросам нефти и газа Михаил Крутихин в беседе с корреспондентом «Белсата» отметил, что предложение Владимира Путина является исключительно политическим.





«Здесь чистая политика. Тут уж никакой экономики абсолютно нет. Российская сторона якобы сказала, что кроме нормальной коммерческой поставки будет еще какая-то сумма перечислять-ся в качестве неизвестно чего – то ли компенсации, то ли экономической помощи. Поскольку нормальные коммерческие отношения невозможны сейчас из-за того, что цена российской нефти растет из-за налогового маневр, и поэтому какую-то компенсацию предлагают Беларуси. Это не коммерция, это не экономика, это какая-то политика», – заявил собеседник.









Сергей Чалый, экономист, автор программы «Экономика с Чалым». Фото: Ирина Арехов-ская/Belsat.eu





21 февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Как рассказал руководитель Беларуси, президент России предложил посчитать, сколько Беларусь может потерять от нефтегазового маневра в России в 2020 году по отношению к уровню 2019-го.





«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет сниже-ния этой самой пошлины (она же все время снижается) получим, допустим, $700 млн. Он сказал (президент РФ): мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», – заявил Лукашенко.





Также Россия «готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года», отметил он.











