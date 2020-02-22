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Боится высоты и не простит измену. Дмитрий Филипович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

22.02.2020 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Военнослужащий, спасший солдата во время учений, откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Настоящий мужчина – это..?

Дмитрий Филипович, начальник цикла учебного отделения 307-ой ШПС 72-го объединённого учебного центра:
Я.

Главное в жизни – это..?

Дмитрий Филипович:
Чтобы у родных и близких всё было хорошо.

Вадим Щеглов:
Что для вас храбрость?

Дмитрий Филипович:
В экстремальной ситуации принять разумное решение.

Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?

Дмитрий Филипович:
Высоты.

Вадим Щеглов:
Поступок, которого Вы стыдитесь?

Боится высоты и не простит измену. Дмитрий Филипович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Дмитрий Филипович:
Нет такого поступка.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Дмитрий Филипович:
Измену.

Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?

Дмитрий Филипович:
Стать генералом.

Вадим Щеглов:
Чем гордитесь больше всего?

Дмитрий Филипович:
Спасённой жизнью военнослужащего.

Смотрите интервью полностью 16 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Дмитрий Филипович

 
 
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Военнослужащий, спасший солдата во время учений, откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Настоящий мужчина – это..? Дмитрий...
 
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