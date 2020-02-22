|
Боится высоты и не простит измену. Дмитрий Филипович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Военнослужащий, спасший солдата во время учений, откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Дмитрий Филипович, начальник цикла учебного отделения 307-ой ШПС 72-го объединённого учебного центра:
Вадим Щеглов:
Дмитрий Филипович:
Вадим Щеглов:
Дмитрий Филипович:
Вадим Щеглов:
Дмитрий Филипович:
Вадим Щеглов:
Дмитрий Филипович:
Вадим Щеглов:
Дмитрий Филипович:
Смотрите интервью полностью 16 февраля в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащий, спасший солдата во время учений, откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Настоящий мужчина – это..? Дмитрий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)