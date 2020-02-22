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Смотр строя и песни, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в СШ № 28 Бреста

22.02.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие является традиционным для данного учреждения образования, и всегда вызывает у учащихся-кадетов желание выступить как можно лучше и завоевать Гран-при. Не стал исключением и нынешний смотр, когда за заветный кубок боролись отряды 5-7 классов.

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Их старания и способности оценивало компетентное жюри: председатель областного Совета общественного объединения ветеранов войны в Афганистане, депутат городского совета, полковник КГБ Юрий Алексеевич Карабо, заместитель военного комиссара Брестской области по идеологической и кадровой работе, полковник Андрей Иосифович Юруть, первый заместитель начальника Московского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД, подполковник милиции Роман Васильевич Кукета и начальник отделения идеологической работы Брестского областного управления Департамента охраны МВД, капитан милиции Владимир Васильевич Тямчик.

Смотр строя и песни, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в СШ № 28 Бреста

Согласно положению о проведении смотра его участникам предстояло прохождение строем, перестроения и прохождение с песней. Конечно же, все ребята очень волновались, но справлялись с волнением и старались не подвести свои отряды, каждый из которых имел своё название: «Крепость», «Звезда», «Родина», «Пионеры» и др. Командиры, а среди них были как парни, так и девчата, уверенно подавали команды и поддерживали своих товарищей во всём.

Смотр строя и песни, посвящённый Дню защитников Отечества, прошёл в СШ № 28 Бреста

Подводя итоги смотра, Юрий Алексеевич Карабо отметил достойный уровень каждого из отрядов, старание ребят и их добросовестное отношение к подготовке к смотру. Но победитель, как совершенно справедливо заметил он, должен был быть только один. И им стал отряд «Юность» 7 «В» класса (классный руководитель – Светлана Лаврентьевна Гладыш).

 
Теги: Брест
 
 
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