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Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт

22.02.2020 19:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О рецептах блинов рассказали в программе «Плюс-минус».

Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: сахар, соль, мука, сливочное масло, яйца, молоко, белые грибы, лук-порей, соль, перец, сливки.

Константин Рослов, шеф-повар:
Для приготовления теста для тонких блинов мы используем сахар, соль, муку, сливочное масло, яйца и молоко. Всё это мы тщательно перемешиваем в одной форме. Приступаем к жарке тонких блинов. Первый блин, можно сказать, идёт тестовый.

Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт

Для начинки мы берём белые грибы, лук-порей, соль, перец. И всё это обжариваем.

Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт

Добавляем сливки.

Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт

Полученную массу будем закручивать в тонкие блины и сервировать на тарелку.

Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт

Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт

Люди в материале: Константин Рослов

 
 
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О рецептах блинов рассказали в программе «Плюс-минус». Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт Ингредиенты: сахар, соль, мука, сливочное масло,...
 
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