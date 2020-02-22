Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт

Источник материала: СТВ

О рецептах блинов рассказали в программе «Плюс-минус» .

Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: сахар, соль, мука, сливочное масло, яйца, молоко, белые грибы, лук-порей, соль, перец, сливки.

Константин Рослов, шеф-повар:

Для приготовления теста для тонких блинов мы используем сахар, соль, муку, сливочное масло, яйца и молоко. Всё это мы тщательно перемешиваем в одной форме. Приступаем к жарке тонких блинов. Первый блин, можно сказать, идёт тестовый.





Для начинки мы берём белые грибы, лук-порей, соль, перец. И всё это обжариваем.





Добавляем сливки.





Полученную массу будем закручивать в тонкие блины и сервировать на тарелку.







