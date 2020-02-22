|
Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт
Источник материала: СТВ
О рецептах блинов рассказали в программе
Ингредиенты: сахар, соль, мука, сливочное масло, яйца, молоко, белые грибы, лук-порей, соль, перец, сливки.
Константин Рослов, шеф-повар:
Для начинки мы берём белые грибы, лук-порей, соль, перец. И всё это обжариваем.
Добавляем сливки.
Полученную массу будем закручивать в тонкие блины и сервировать на тарелку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О рецептах блинов рассказали в программе «Плюс-минус». Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт Ингредиенты: сахар, соль, мука, сливочное масло,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)