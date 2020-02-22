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Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Синоптики предупреждают: на неделе ожидается дождь и мокрый снег. В понедельник страна окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с территории Швеции. Во вторник к нам придёт атмосферный фронт из Польши. А в середине недели сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, рассказали в программе
Марина Грицкевич, исполняющая обязанности начальника отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Синоптики предупреждают: на неделе ожидается дождь и мокрый снег. В понедельник страна окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с территории...
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