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Брестчане стали первыми на областном этапе конференции «С наукой в будущее»

22.02.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Речь идет об учащихся 11 класса ГУО «Гимназия №1 г. Бреста» — Павле Бутько и Илье Метлицком. Молодые географы решили внести свою лепту в научную жизнь 1000-летнего города.

Брестчане стали первыми на областном этапе конференции «С наукой в будущее»

Тема их исследовательской работы – «Современные демографические особенности населения г. Бреста». Именно такой выбор был обусловлен тем, что город Брест с точки зрения современной урбанистики является уникальным. Во многом благодаря богатому историческому прошлому и географическому положению.

Каковы демографические особенности населения Бреста? В чем состоит отличие нашего пограничного города от других белорусских городов? Эти и другие вопросы задавали себе исследователи в ходе своей работы.

По словам научного руководителя Елены Соколовской, будущие выпускники гимназии провели уникальное исследование: изучили теоретический материал по урбанистике, прочли не одну статью и не одну книгу по историческим и урбанистическим особенностям города Бреста, области и страны, собрали и проанализировали статистические данные и многое другое.

Полученные сведения стали своеобразным «фундаментом» для составления авторской инфографики «Город Брест. Современные демографические тенденции». Аргументированный вывод — наш 1000-летний город по многим демографическим показателям выделяется положительной динамикой среди других городов Беларуси. Полученные данные очень важны для изучения города.

Брестчане стали первыми на областном этапе конференции «С наукой в будущее»

По решению компетентного жюри, такое глубокое научно-практическое исследование заслужило самую высокую оценку.

В итоге на областном этапе научно-практической конференции «С наукой в будущее!» Бутько Павел и Метлицкий Илья получили диплом I степени.

27 февраля юные географы будут представлять свой родной город Брест на республиканской ступени научно-практической конференции.

 
Теги: Брест
 
 
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  Речь идет об учащихся 11 класса ГУО «Гимназия №1 г. Бреста» — Павле Бутько и Илье Метлицком. Молодые географы решили внести свою лепту в научную жизнь 1000-летнего...
 
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