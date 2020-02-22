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В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу. Золото и серебро у белорусских команд

22.02.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по гандболу среди юношей 2006/2007 годов рождения, посвященный Дню защитника отечества. В состязаниях приняли участие команды из восьми стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу. Золото и серебро у белорусских команд

Лучше всех проявили себя хозяева старта из команды СКА-Юни-1. Они выиграли все матчи и заслуженно завоевали золотые награды. Вторыми стали также белорусы: серебро получили воспитанники СДЮШОР № 8 города Гродно. А вот бронзовые медали покинули пределы страны, их увезла с собой команда «Портовик» из Украины.

В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу. Золото и серебро у белорусских команд

Помимо командных призов в каждой из дружин был определен лучший исполнитель. Впрочем, награды – дело наживное. Гораздо важнее то, что ребята получили возможность оценить свои силы в соревновательной атмосфере.

В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу. Золото и серебро у белорусских команд

Елена Горавская, директор ДЮСШ им. С. П. Мирановича:
Конечно, как любому человеку, всегда хочется идти вверх. Мы добиваемся, и спортсменами становятся только те, кто к чему-нибудь стремится. И мы всячески поддерживаем и развиваем в наших спортсменах-учащихся эти качества.

В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу. Золото и серебро у белорусских команд

Как показал нынешний турнир, подобные соревнования весьма востребованы. И можно не сомневаться, в следующем году минский клуб СКА снова радушно распахнет свои двери перед юными гандбольными дарованиями. Им все по плечу.

Люди в материале: Елена Горавская

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по гандболу среди юношей 2006/2007 годов рождения, посвященный Дню защитника отечества. В состязаниях...
 
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