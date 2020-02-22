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В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу. Золото и серебро у белорусских команд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по гандболу среди юношей 2006/2007 годов рождения, посвященный Дню защитника отечества. В состязаниях приняли участие команды из восьми стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучше всех проявили себя хозяева старта из команды СКА-Юни-1. Они выиграли все матчи и заслуженно завоевали золотые награды. Вторыми стали также белорусы: серебро получили воспитанники СДЮШОР № 8 города Гродно. А вот бронзовые медали покинули пределы страны, их увезла с собой команда «Портовик» из Украины.
Помимо командных призов в каждой из дружин был определен лучший исполнитель. Впрочем, награды – дело наживное. Гораздо важнее то, что ребята получили возможность оценить свои силы в соревновательной атмосфере.
Елена Горавская, директор ДЮСШ им. С. П. Мирановича:
Как показал нынешний турнир, подобные соревнования весьма востребованы. И можно не сомневаться, в следующем году минский клуб СКА снова радушно распахнет свои двери перед юными гандбольными дарованиями. Им все по плечу.
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В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу. Золото и серебро у белорусских команд
Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по гандболу среди юношей 2006/2007 годов рождения, посвященный Дню защитника отечества. В состязаниях...
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